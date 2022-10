3. Liga, Gruppe 4 Bütschwil lässt sich von Berg kein Bein stellen Als deutlich besser klassierte Mannschaft (Rang 1 vs. 11) ist Bütschwil am Donnerstag seiner Favoritenrolle gegen Berg gerecht geworden und hat zuhause 0:0 gewonnen. 07.10.2022, 00.20 Uhr

(chm)

Toggenburg glich in der 21. Minute durch Daniel Fäh aus. Gleichstand (0:0) hiess es wieder in der 47. Minute, als Kevin Roos für Toggenburg traf. Gleichstand war in der 52. Minute hergestellt: Daniel Fäh traf für Toggenburg. Gleichstand war in der 70. Minute hergestellt: Raphael Fust traf für Toggenburg. David Helbling glich in der 90. Minute für Toggenburg aus. Es hiess 0:0.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Berg für Samuel Toussaint (37.), Fabian Helfenberger (40.) und Kevin Schüepp (65.). Keine einzige Karte erhielt Bütschwil.

In der Defensive hat Bütschwil in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.7 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 19 geschossenen Toren Rang 1.

Zahlreiche Gegentore sind für Berg ein relativ häufiges Phänomen. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 11).

Bütschwil behauptet sich mit dem Sieg an der Tabellenspitze. Das Team hat nach sechs Spielen 16 Punkte auf dem Konto. Bütschwil hat bisher fünfmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Bütschwil auswärts gegen das zweitplatzierte Team FC Zuzwil 1 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 16. Oktober statt (16.00 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Für Berg hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit drei Punkten auf Rang 11. Berg hat bisher einmal gewonnen und fünfmal verloren.

Berg trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Kreuzlingen 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 15. Oktober statt (18.00 Uhr, Meienägger, Berg).

Telegramm: FC Bütschwil 1 - SC Berg 1 5:0 (0:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 21. Daniel Fäh 0:0. 47. Kevin Roos 0:0. 52. Daniel Fäh 0:0. 70. Raphael Fust 0:0. 90. David Helbling 0:0. – Bütschwil: Noah Oswald, Leandro Eberle, Sandro Brunner, Pascal Hollenstein, Silvan Forrer, Kevin Roos, Severin Gübeli, Elias Keller, David Birchler, Fabian Brändle, Daniel Fäh. – Berg: Yanik manhart, Fabian Helfenberger, Jannis Fäh, Samuel Toussaint, Thomas Bernet, Kevin Schüepp, Alexander Thurmaier, Jannik Scherb, Julian Stahel, Mauro Zingg, Elias Papadopoulos. – Verwarnungen: 37. Samuel Toussaint, 40. Fabian Helfenberger, 65. Kevin Schüepp.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.10.2022 00:17 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.