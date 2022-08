3. Liga, Gruppe 4 Bütschwil gewinnt im ersten Spiel deutlich gegen Kreuzlingen Bütschwil beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Kreuzlingen setzt es zuhause einen 0:1-Sieg ab. 21.08.2022, 18.50 Uhr

Zu keinem Zeitpunkt des Spiels war ein Team mit mehr als einem Tor Abstand in Vorsprung.

Doch von vorne: In der 4. Minute traf Severin Gübeli für Toggenburg zum 0:0-Ausgleich. Gleichstand stellte David Birchler durch seinen Treffer für Toggenburg in der 7. Minute her. In der 67. Minute gelang Kristjan Ramaj der Führungstreffer zum 1:0 für Kreuzlingen. Elias Keller schoss Toggenburg in der 68. Minute zur 1:0-Führung. Das Tor von Severin Gübeli in der 78. Minute bedeutete die 1:0-Führung für Toggenburg. Kurz vor Schluss, in der 91. Minute traf Elias Keller zum 1:0-Siegestreffer für Toggenburg.

Bei Kreuzlingen erhielten Arlind Bitiqi (47.) und Sean Zgraggen (56.) eine gelbe Karte. Für Bütschwil gab es keine Karte.

Bütschwil reiht sich nach dem Spiel auf Rang 1 ein. Als nächstes trifft Bütschwil auswärts mit FC Dussnang 1 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 28. August statt (11.00 Uhr, Sonnenhof, Dussnang).

Kreuzlingen liegt nach Spiel 1 auf Rang 12. Mit dem fünftplatzierten FC Münchwilen 1 kriegt es Kreuzlingen als nächstes in einem Auswärtsspiel mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Das Spiel findet am 27. August statt (18.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Bütschwil 1 - FC Kreuzlingen 2 5:1 (0:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 4. Severin Gübeli 0:0. 7. David Birchler 0:0. 67. Kristjan Ramaj 0:1. 68. Elias Keller 0:1. 78. Severin Gübeli 0:1. 91. Elias Keller 0:1. – Bütschwil: Noah Oswald, Gian Andrin Pfister, Sandro Brunner, Pascal Hollenstein, Cyril Segmüller, Raphael Fust, Severin Gübeli, Kevin Roos, Elias Keller, Daniel Fäh, David Birchler. – Kreuzlingen: Alen Gloncsak, Martin Veleslavic, Sean Zgraggen, Nikola Vasic, Albin Murtaj, Darko Rilak, Edis Drustinac, Arlind Bitiqi, Mathias Haller, Damiano Bovenzi, Jeremia Hungerbühler. – Verwarnungen: 26. Severin Gübeli, 47. Arlind Bitiqi, 56. Sean Zgraggen, 65. Cyril Segmüller.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 21.08.2022 18:47 Uhr.