Frauen 2. Liga Bütschwil gewinnt deutlich gegen Widnau Bütschwil behielt im Spiel gegen Widnau am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:1. 25.04.2022, 09.55 Uhr

(chm)

Anuschka Salzmann eröffnete in der 37. Minute das Skore, als sie für Bütschwil das 1:0 markierte. Nicole Scherrer erhöhte in der 40. Minute zur 2:0-Führung für Bütschwil. Der Anschlusstreffer für Widnau zum 1:2 kam in der 42. Minute. Verantwortlich dafür war Erika Gschwend.

Mit ihrem Tor in der 66. Minute brachte Melanie Thalmann Bütschwil mit zwei Treffern 3:1 in Führung. Das letzte Tor der Partie erzielte Marina Oberholzer, die in der 92. Minute die Führung für Bütschwil auf 4:1 ausbaute.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Maurine Gübeli von Bütschwil erhielt in der 54. Minute die gelbe Karte.

Die Offensive von Bütschwil ist die beste der Gruppe. Total schoss das Team 36 Tore in 13 Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.8 Toren pro Spiel.

In der Regel kassiert Widnau nicht so viele Tore wie gegen Bütschwil. Das Team kassiert im Schnitt 0.9 Tore pro Partie (Rang 3).

Keine Änderung in der Tabelle für Bütschwil: Mit 20 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Für Bütschwil ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Bütschwil geht es auswärts gegen FC Ebnat-Kappel 1 (Platz 9) weiter. Diese Begegnung findet am Donnerstag (28. April) statt (20.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Für Widnau hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 28 Punkten auf Rang 2. Nach zwei Siegen in Serie verliert Widnau erstmals wieder. Widnau verlor zudem erstmals zuhause.

Für Widnau geht es auf fremdem Terrain gegen FC Ems 1 Grp. (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 1. Mai statt (17.00 Uhr, EMS).

Telegramm: FC Widnau 1 - FC Bütschwil 1 Grp. 1:4 (1:2) - Aegeten, Widnau – Tore: 37. Anuschka Salzmann 0:1. 40. Nicole Scherrer 0:2. 42. Erika Gschwend 1:2. 66. Melanie Thalmann 1:3. 92. Marina Oberholzer (Penalty) 1:4. – Widnau: Lea Spreiter, Winona Berweger, Isabel Gschwend, Joya Baumgartner, Leonie Ritz, Corinne Britschgi, Erika Gschwend, Giulia Hale, Nadja Berweger, Ayla Helbling, Eva Dietsche. – Buetschwil: Bernadette Hangartner, Anuschka Salzmann, Samira Heeb, Maurine Gübeli, Sévérine Münger, Maurine Schnyder, Melanie Thalmann, Diana Brändle, Fabienne Brändle, Nicole Scherrer, Corinna Hasler. – Verwarnungen: 54. Maurine Gübeli.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 25.04.2022 09:52 Uhr.