3. Liga, Gruppe 3 Bütschwil bezwingt Zuzwil Bütschwil behielt im Spiel gegen Zuzwil am Donnerstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 15.04.2022, 01.02 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Raphael Fust in der 15. Minute. Er traf für Bütschwil zum 1:0. Mit seinem Tor in der 43. Minute brachte Daniel Fäh Bütschwil mit zwei Treffern 2:0 in Führung. Sandro Brunner baute in der 51. Minute die Führung für Bütschwil weiter aus (3:0). Pascal Fritsche sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Zuzwil: er traf in der 89. Minute zum 1:3

Bei Bütschwil erhielten Severin Gübeli (38.) und Dino Kolb (81.) eine gelbe Karte. Bei Zuzwil erhielten Silvan Moser (38.) und Martin Kuhn (65.) eine gelbe Karte.

Bütschwil machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 21 Punkten auf Rang 4. Bütschwil hat bisher sechsmal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Bütschwil geht es in einem Heimspiel gegen FC Wittenbach 1 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 23. April (18.00 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Nach der Niederlage büsst Zuzwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 5. Zuzwil hat bisher fünfmal gewonnen, dreimal verloren und sechsmal unentschieden gespielt.

Zuzwil spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Rorschach-Goldach 17 2 (Rang 12). Diese Begegnung findet am 24. April statt (11.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Telegramm: FC Bütschwil 1 - FC Zuzwil 1 3:1 (2:0) - Breite Bütschwil, Bütschwil – Tore: 15. Raphael Fust 1:0. 43. Daniel Fäh 2:0. 51. Sandro Brunner 3:0. 89. Pascal Fritsche 3:1. – Buetschwil: Noah Oswald, Gian Andrin Pfister, Tobias Ziegler, Sandro Brunner, Severin Gübeli, Silvan Forrer, Elias Keller, Dario Segmüller, Raphael Fust, Daniel Fäh, Fabian Brändle. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Daniel Kuhn, Philip Jud, Mark Prenrecaj, Dominik Egli, Raphael Oswald, Pascal Fritsche, Silvan Moser, Jonah Näf, Patrick Gähwiler, Martin Kuhn. – Verwarnungen: 38. Severin Gübeli, 38. Silvan Moser, 65. Martin Kuhn, 81. Dino Kolb.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.04.2022 00:59 Uhr.