3. Liga, Gruppe 2 Buchs und Sargans spielen unentschieden Das Resultat im Spiel zwischen Buchs und Sargans lautet 2:2. 06.11.2022, 01.09 Uhr

(chm)

Zunächst hatte Buchs die Führung erzielt (16. Minute, Agan Amzi), war dann aber durch zwei Tore (55., 60. Minute) von Sargans in Rückstand geraten. Für Sargans trafen: Kevin Bigger und Kevin Bigger. Lediglich fünf Minuten nach dem 2:1 traf Agan Amzi in der 65. Minute für Buchs zum 2:2-Ausgleich. Für ihn war es das zweite Tor des Spiels.

Im Spiel gab es total zwölf Karten. Acht gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Buchs. Sargans kassierte vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Buchs den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 2.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Offensive 31 Tore erzielte. In der Abwehr ist Buchs sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 7 Tore in elf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.6 Toren pro Spiel (Rang 1).

Trotz dem Unentschieden führt Buchs die Tabelle weiterhin an. Die Mannschaft steht nach elf Spielen bei 29 Punkten. Buchs hat bisher neunmal gewonnen, nie verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Als nächstes trifft Buchs in einem Heimspiel mit FC Rüthi 1 (Rang 10) auf ein schlechterklassiertes Team. Das Spiel findet am 25. März statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Für Sargans hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 24 Punkten auf Rang 3. Sargans hat bisher siebenmal gewonnen, einmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Sargans spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Weesen 2 (Rang 12). Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (10.00 Uhr, Moos, Weesen).

Telegramm: FC Buchs 1a - FC Sargans 1 2:2 (1:0) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 16. Agan Amzi (Penalty) 1:0.55. Kevin Bigger 1:1. 60. Kevin Bigger 1:2. 65. Agan Amzi 2:2. – Buchs: Dario Caluori, Ramon Solinger, Severin Weibel, Fabio Ventura, Cyrill Schlegel, Ivan Quintans, Burak Eris, Adrian Pavlov, Matheus Ferreira Gastardo, Agan Amzi, Fabio Rizzuti. – Sargans: Christian Hermann, Marco Giordano, Chris Tanner, Benjamin Weber, Fabian Schai, Marco Walser, Luis Dos Reis Guerreiro, Rahulan Sivalingam, Kevin Willi, Kevin Bigger, Arlind Berisha. – Verwarnungen: 15. Fabian Schai, 39. Fabio Ventura, 45. Arlind Berisha, 47. Adrian Pavlov, 50. Agan Amzi, 58. Gerardo Clemente, 61. Dario Caluori, 65. Marco Giordano, 69. Matheus Ferreira Gastardo, 89. Armando Heeb, 90. Ivan Quintans, 92. Rexhail Jahiu.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 06.11.2022 02:06 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.