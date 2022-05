3. Liga, Gruppe 2 Buchs siegt 4:0 im Spitzenspiel gegen Rüthi Buchs setzt seine Siegesserie auch gegen Rüthi fort. Das 4:0 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 26.05.2022, 02.14 Uhr

(chm)

Mika Lippuner traf in der 22. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Buchs. In der 24. Minute baute Adnan Mutapcija den Vorsprung für Buchs auf zwei Tore aus (2:0). Agan Amzi baute in der 27. Minute die Führung für Buchs weiter aus (3:0). Francesco Clemente schoss das 4:0 (74. Minute) für Buchs und setzte damit den tormässigen Schlusspunkt der Partie.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Buchs erhielt: Noah Buchli (78.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Rüthi, Imer Kamberi (60.) kassierte sie.

In der Defensive hat Buchs in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.8 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 53 erzielten Toren Rang 2.

Die Tabellensituation hat sich für Buchs nicht verändert. Das Team liegt mit 43 Punkten auf Rang 2. Buchs hat bisher 13mal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Buchs spielt in der nächsten Partie in einem Auswärtsspiel gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Widnau 2 (Rang 9). Zu diesem Spiel kommt es am 1. Juni (20.00 Uhr, Aegeten, Widnau).

Für Rüthi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 30 Punkten auf Rang 3. Für Rüthi war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Rüthi spielt in der nächsten Partie daheim gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Widnau 2 (Rang 9). Die Partie findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Rüthi 1 - FC Buchs 1 0:4 (0:3) - Rheinblick, Rüthi – Tore: 22. Mika Lippuner 0:1. 24. Adnan Mutapcija 0:2. 27. Agan Amzi 0:3. 74. Francesco Clemente 0:4. – Ruethi: Joris Hallauer, Nino Schnüriger, Andrin Kobler, Emre Yavuz, Michael Heeb, Jarno Loher, Jérôme Lüchinger, Pascal Zäch, Sven Städler, Tobias Geisser, Tunahan Aydin. – Buchs: Andreas Schnabl, Ramon Solinger, Tolga Han Ünlü, Fabio Ventura, Ivan Quintans, Brian Allen, Yari Brunettini, Elton Aliji, Mika Lippuner, Adnan Mutapcija, Agan Amzi. – Verwarnungen: 60. Imer Kamberi, 78. Noah Buchli.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.05.2022 01:14 Uhr.