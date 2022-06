3. Liga, Gruppe 2 Buchs setzt Siegesserie auch gegen Widnau fort Buchs setzt seine Siegesserie auch gegen Widnau fort. Das 5:1 auswärts am Mittwoch bedeutet bereits den vierten Vollerfolg in Folge. 02.06.2022, 00.09 Uhr

(chm)

Widnau erzielte den ersten Treffer der Partie. Durch Alban Lufi ging das Team in der 19. Minute in Führung. Gleichstand war in der 20. Minute hergestellt: Mika Lippuner traf für Buchs.

Danach drehte Buchs auf. Das Team schoss ab der 47. Minute noch vier weitere Tore, während Widnau kein Tore mehr gelang. Der Endstand lautete 5:1.

Die Torschützen für Buchs waren: Francesco Clemente (2 Treffer), Mika Lippuner (1 Treffer), Agan Amzi (1 Treffer) und Adnan Mutapcija (1 Treffer). Einziger Torschütze für Widnau war: Alban Lufi (1 Treffer).

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Widnau erhielten Noe Rieser (55.) und Aleksandar Radisic (61.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Buchs, nämlich für Brian Allen (66.).

Buchs spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 58 geschossenen Toren Rang 2.

Die Abwehr von Widnau kassiert nicht selten viele Gegentore. Die total 62 Gegentore in 20 Spielen bedeuten einen Schnitt von 3.1 Toren pro Match (Rang 11).

Die Tabellensituation hat sich für Buchs nicht verändert. 46 Punkte bedeuten Rang 2. Für Buchs ist es der vierte Sieg in Serie.

Für Buchs geht es in einem Heimspiel gegen FC Triesenberg 1 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am Montag (6. Juni) statt (16.00 Uhr, Rheinau Buchs, Buchs).

Nach der Niederlage findet sich Widnau unter dem Strich wieder. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 11. Das Team verschlechtert sich um einen Platz. Nach zwei Siegen in Serie verliert Widnau erstmals wieder.

Mit dem fünftplatzierten FC Rüthi 1 kriegt es Widnau als nächstes auf fremdem Terrain mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Die Partie findet am Montag (6. Juni) statt (16.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Widnau 2 - FC Buchs 1 1:5 (1:1) - Aegeten, Widnau – Tore: 19. Alban Lufi 1:0. 20. Mika Lippuner 1:1. 47. Agan Amzi 1:2. 50. Adnan Mutapcija 1:3. 90. Francesco Clemente 1:4. 93. Francesco Clemente 1:5. – Widnau: Manuel Tobler, Noe Rieser, Fabio Schmid, Raphael Frei, Sandro Hutter, Alban Lufi, Dario Ivic, Vladan Kacarevic, Aleksandar Radisic, Bledi Shala, Aaron Heule. – Buchs: Andreas Schnabl, Ivan Quintans, Ramon Solinger, Fabio Ventura, Noah Buchli, Burak Eris, Yari Brunettini, Matheus Ferreira Gastardo, Mika Lippuner, Adnan Mutapcija, Agan Amzi. – Verwarnungen: 55. Noe Rieser, 61. Aleksandar Radisic, 66. Brian Allen.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.06.2022 00:07 Uhr.