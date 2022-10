3. Liga, Gruppe 2 Buchs setzt Siegesserie auch gegen Balzers fort Buchs setzt seine Siegesserie auch gegen Balzers fort. Das 4:1 zuhause am Samstag bedeutet bereits den neunten Vollerfolg in Folge. 23.10.2022, 02.59 Uhr

(chm)

Balzers ging zunächst in der 18. Minute in Führung, als Noah Miler zum 1:0 traf. In der 31. Minute gelang Buchs jedoch durch Ramon Solinger der Ausgleich. Rezon Ibraimi schoss Buchs in der 68. Minute zur 2:1-Führung.

Fabio Rizzuti sorgte in der 74. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Buchs. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Agan Amzi in der 88. Minute, als er für Buchs zum 4:1 traf.

Bei Buchs erhielten Matheus Ferreira Gastardo (55.), Ramon Solinger (63.) und Milorad Nikolic (71.) eine gelbe Karte. Bei Balzers erhielten Yannick Heeb (72.) und Ramon Zogg (88.) eine gelbe Karte.

In der Defensive hat Buchs in seinen bisherigen Spielen meist überzeugt. Im Schnitt lässt das Team nur 0.6 Tore zu pro Spiel zu. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 29 geschossenen Toren Rang 2.

Mit dem Sieg hält Buchs seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 27 Punkten. Buchs feiert mit dem Sieg gegen Balzers bereits den neunten Sieg der Saison. Das Team hat viermal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Verloren hat das Team noch nie.

Im nächsten Spiel trifft Buchs auswärts auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zehntplatzierte FC Uznach 1. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Mit der Niederlage rückt Balzers in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit zehn Punkten neu Platz 7. Für Balzers war es bereits die dritte Niederlage in Serie.

Für Balzers geht es daheim gegen FC Weesen 2 (Platz 12) weiter. Das Spiel findet am 30. Oktober statt (15.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Telegramm: FC Buchs 1a - FC Balzers 2 4:1 (1:1) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 18. Noah Miler 0:1. 31. Ramon Solinger 1:1. 68. Rezon Ibraimi 2:1. 74. Fabio Rizzuti 3:1. 88. Agan Amzi (Penalty) 4:1. – Buchs: Dario Caluori, Ramon Solinger, Severin Weibel, Rezon Ibraimi, Yari Brunettini, Ivan Quintans, Burak Eris, Andreas Christen, Matheus Ferreira Gastardo, Fabio Rizzuti, Mika Lippuner. – Balzers: Luca Dürst, Jonas Schmidle, Benjamin Vogt, Yannick Heeb, Ramon Zogg, Dany Ferreira Eido, Raphael Auer, Mike Almer, Noah Miler, Kevin Ferreira Eido, Mohammed Hachem Ouanes. – Verwarnungen: 55. Matheus Ferreira Gastardo, 63. Ramon Solinger, 71. Milorad Nikolic, 72. Yannick Heeb, 88. Ramon Zogg.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

