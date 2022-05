3. Liga, Gruppe 2 Buchs lässt sich von Rheineck kein Bein stellen Buchs siegt als deutlich besser klassierte Mannschaft gegen Rheineck: Der Tabellenzweite siegt zuhause 3:0 gegen den Tabellenzwölften. 15.05.2022, 09.55 Uhr

In der 45. Minute gelang Francesco Clemente der Führungstreffer zum 1:0 für Buchs. In der 71. Minute baute Mentor Memeti den Vorsprung für Buchs auf zwei Tore aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Matheus Ferreira Gastardo in der 92. Minute, als er für Buchs zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Buchs, Agan Amzi (56.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Rheineck erhielt: Marko Borkovic (18.)

Mit einem Tore-Schnitt von 2.7 Toren pro Spiel ist Buchs bekannt für eine starke Offensive. Das Team hat die drittbeste Offensive der Gruppe. Die Defensive belegt Rang 1 mit durchschnittlich 0.9 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Rheineck kassiert nicht selten viele Gegentore. Durchschnittlich muss die Defensive 3.4 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Keine Änderung in der Tabelle für Buchs: Das Team liegt mit 40 Punkten auf Rang 2. Buchs hat bisher zwölfmal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Als nächstes tritt Buchs auswärts gegen das drittplatzierte Team FC Rüthi 1 zum Spitzenduell an. Das Spiel findet am 25. Mai statt (20.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Rheineck verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Rheineck hat bisher einmal gewonnen, 16mal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Rheineck trifft im nächsten Spiel zuhause auf FC Widnau 2 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 21. Mai (17.30 Uhr, Stapfenwies, Rheineck).

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Rheineck 1 3:0 (1:0) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 45. Francesco Clemente 1:0. 71. Mentor Memeti 2:0. 92. Matheus Ferreira Gastardo 3:0. – Buchs: Dario Caluori, Ramon Solinger, Tolga Han Ünlü, Fabio Ventura, Matheus Ferreira Gastardo, Brian Allen, Cyrill Schlegel, Elton Aliji, Agan Amzi, Francesco Clemente, Mentor Memeti. – Rheineck: Petar Petrov, Luca Müller, Marko Borkovic, Andy Manuel Rodrigues Da Silva, Matteo Bregovic, Joshua Braun, Matias Vidalle, Fabian Krämer, Senad Krasniqi, Arbër Gjinaj, Nderim Bektasi. – Verwarnungen: 18. Marko Borkovic, 56. Agan Amzi.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 15.05.2022 09:52 Uhr.