3. Liga, Gruppe 2 Buchs holt sich im Auftaktspiel drei Punkte gegen Schaan – Adnan Mutapcija trifft dreimal Buchs bezwingt im ersten Spiel der neuen Saison Schaan zuhause mit 3:1 22.08.2021, 07.35 Uhr

Adnan Mutapcija eröffnete in der 39. Minute das Skore, als er für Buchs das 1:0 markierte. Zum Ausgleich für Schaan traf Daniel Sobkova in der 43. Minute. Adnan Mutapcija schoss Buchs in der 78. Minute zur 2:1-Führung. In der 90. Minute baute der gleiche Adnan Mutapcija die Führung für Buchs weiter aus.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Marco Oehri von Schaan erhielt in der 77. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Buchs nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Im nächsten Spiel kriegt es Buchs in einem Auswärtsspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Altstätten 1 zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (14.30 Uhr, GESA, Altstätten).

Nach dem ersten Spiel steht Schaan auf dem zehnten Rang. Für Schaan geht es zuhause gegen FC Widnau 2 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (18.00 Uhr, Rheinwiese, Schaan).

Telegramm: FC Buchs 1 - FC Schaan 1 3:1 (1:1) - Rheinau Buchs, Buchs – Tore: 39. Adnan Mutapcija 1:0. 43. Daniel Sobkova 1:1. 78. Adnan Mutapcija 2:1. 90. Adnan Mutapcija 3:1. – Buchs: Andreas Schnabl, Ramon Solinger, Fabio Ventura, Tolga Han Ünlü, Armando Heeb, Cyrill Schlegel, Burak Eris, Ivan Quintans, Samuel Sokoli, Adnan Mutapcija, Mika Lippuner. – Schaan: Jonas Strunk, Maik Pereira de Moura, Furkan Bolat, Liam Kranz, Haris Odobasic, Lucas Eberle, Daniel Sobkova, Marco Oehri, Alexandar Ubavic, Fabio Quaderer, Matthias Quaderer. – Verwarnungen: 77. Marco Oehri.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Buchs 1 - FC Schaan 1 3:1, FC Staad 1 - USV Eschen/Mauren 2 8:0, FC Triesenberg 1 - FC Diepoldsau-Schmitter 1 0:4, FC Rheineck 1 - FC Altstätten 1 1:2

Tabelle: 1. FC Staad 1 1 Spiel/3 Punkte (8:0). 2. FC Diepoldsau-Schmitter 1 1/3 (4:0), 3. FC Buchs 1 1/3 (3:1), 4. FC Altstätten 1 1/3 (2:1), 5. FC Rebstein 1 0/0 (0:0), 6. FC Triesen 1 0/0 (0:0), 7. FC Widnau 2 0/0 (0:0), 8. FC Rüthi 1 0/0 (0:0), 9. FC Rheineck 1 1/0 (1:2), 10. FC Schaan 1 1/0 (1:3), 11. FC Triesenberg 1 1/0 (0:4), 12. USV Eschen/Mauren 2 1/0 (0:8).

