2. Liga, Gruppe 2 Bruno Filipe de Oliveira Cardoso rettet Sirnach einen Punkt gegen Wattwil Bunt 1929 Im Spiel zwischen Sirnach und Wattwil Bunt 1929 gibt es keinen Sieger. Die Teams trennen sich 1:1 unentschieden. 23.10.2021, 19.36 Uhr

Kurz vor der Halbzeitpause gelang Sirnach der erste Treffer der Partie. In der 40. Minute schoss Rafael Bollhalder das 0:1. Der Ausgleich fiel in den letzten Spielminuten. Bruno Filipe de Oliveira Cardoso traf in der 86. Minute für Wattwil Bunt 1929 zum Ausgleich.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Sirnach erhielt: Liridon Ajrizi (67.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Wattwil Bunt 1929, Rafael Bollhalder (85.) kassierte sie.

Die Tabellensituation bleibt für Sirnach unverändert. Das Team liegt mit elf Punkten auf Rang 6. Sirnach hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Sirnach tritt im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel gegen das Spitzenteam von SC Bronschhofen 1 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Zu diesem Spiel kommt es am Dienstag (26. Oktober) (20.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Für Wattwil Bunt 1929 hat sich die Tabellensituation mit dem Unentschieden nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 10. Wattwil Bunt 1929 hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Wattwil Bunt 1929 trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf FC Linth 04 2 (Platz 12). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 31. Oktober (14.00 Uhr, SGU, Näfels).

Telegramm: FC Sirnach 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 1:1 (0:1) - Kett, Sirnach – Tore: 40. Rafael Bollhalder 0:1. 86. Bruno Filipe de Oliveira Cardoso 1:1. – Sirnach: Alessio Specchia, Livio De Giosa, Ruben Miguel Correia Simoes, Igor Kojic, Dalibor Velickovic, Liridon Ajrizi, Florentin Bytyqi, Helder Filipe De Matos Vieira, Dario Martic, Aldin Mujkanovic, Davor Rados. – Wattwil Bunt 1929: Giuliano Cucinelli, Marvin Romer, Nick Romer, Maximilien Schönenberger, Rafael Bollhalder, Christoph Schneider, Sasha Fernandez, Roman Kipfer, Timo Baumgartner, Edonit Gashi, Joel Pfister. – Verwarnungen: 67. Liridon Ajrizi, 85. Rafael Bollhalder.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Sirnach 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 1:1, FC Arbon 05 1 - FC Bischofszell 1 2:0, FC Henau 1 - FC Uzwil 2 1:1, FC Schmerikon 1 - SC Bronschhofen 1 1:5

Tabelle: 1. FC Rapperswil-Jona 2 8 Spiele/20 Punkte (30:12). 2. SC Bronschhofen 1 9/19 (20:10), 3. FC Romanshorn 1 9/15 (20:15), 4. FC Uzwil 2 9/14 (12:10), 5. FC Arbon 05 1 9/13 (16:14), 6. FC Sirnach 1 9/11 (16:21), 7. FC Bischofszell 1 9/10 (15:14), 8. FC Schmerikon 1 9/10 (13:15), 9. FC Steinach 1 8/9 (12:13), 10. FC Wattwil Bunt 1929 1 9/9 (12:20), 11. FC Henau 1 9/9 (15:25), 12. FC Linth 04 2 9/7 (11:23).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.10.2021 19:00 Uhr.