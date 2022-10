3. Liga, Gruppe 3 Brühl siegt 5:3 im Spitzenspiel gegen Wittenbach – Dreifach-Torschütze Edmir Zulic Brühl reiht Sieg an Sieg: Gegen Wittenbach hat das Team am Sonntag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 5:3 30.10.2022, 23.32 Uhr

Den Auftakt machte Manuel Laski, der in der 6. Minute für Brühl zum 1:0 traf. Per Penalty erhöhte Edmir Zulic in der 20. Minute zum 2:0 für Brühl. Nur sieben Minuten später traf Edmir Zulic erneut, so dass es in der 27. Minute 3:0 für Brühl hiess. Es war ein Elfmeter.

Brühl erhöhte in der 35. Minute seine Führung durch Joel Ammann weiter auf 4:0. Joël Kurzbauer verkürzte in der 49. Minute den Rückstand von Wittenbach auf 1:4. Das Tor fiel durch einen Elfmeter. Der gleiche Joël Kurzbauer verkürzte in der 60. Minute auf 2:4. Es handelte sich um einen Penalty.

Die 67. Minute brachte für Wittenbach den Anschlusstreffer zum 3:4. Erfolgreich war Jan Zellweger. Das letzte Tor der Partie fiel in der 85. Minute, als nochmals Edmir Zulic die Führung für Brühl auf 5:3 erhöhte.

Im Spiel gab es gleich drei rote Karten. Bei Wittenbach gab es gleich zwei rote Karten, und zwar für Dominik Eisenhut (26.) und Loris Flück (28.). Gelbe Karten sahen zudem Dominik Eisenhut (11.), Andreas Bellorti (27.) und Lukas Hungerbühler (90.). Bei Brühl sah Mhatheenan Kanapathipillai (64.) die rote Karte. Ausserdem gab es bei Brühl weitere vier gelbe Karten.

In seiner Gruppe hat Brühl den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Im Schnitt erzielt das Team 3.8 Tore pro Spiel. Das ist die Bilanz nach zehn Spielen, in denen die Offensive 38 Tore erzielte. In der Abwehr ist Brühl sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Die total 16 Gegentore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 1.6 Toren pro Match (Rang 1).

Keine Änderung in der Tabelle für Brühl: Mit 24 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Brühl hat bisher achtmal gewonnen und zweimal verloren.

Als nächstes trifft Brühl daheim mit FC Romanshorn 2 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 6. November statt (14.00 Uhr, Paul).

Trotz der Niederlage bleibt Wittenbach auf der Leaderposition. Das Team hat nunmehr 27 Punkte auf dem Konto. Nach neun Siegen in Serie verliert Wittenbach erstmals wieder. Wittenbach verlor zudem erstmals zuhause.

Wittenbach spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Neukirch-Egnach 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 5. November statt (17.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Wittenbach 1 - SC Brühl 2 3:5 (0:4) - Grüntal Wittenbach, Wittenbach – Tore: 6. Manuel Laski 0:1. 20. Edmir Zulic (Penalty) 0:2.27. Edmir Zulic (Penalty) 0:3.35. Joel Ammann 0:4. 49. Joël Kurzbauer (Penalty) 1:4.60. Joël Kurzbauer (Penalty) 2:4.67. Jan Zellweger 3:4. 85. Edmir Zulic 3:5. – Wittenbach: Dario Räss, Joël Kurzbauer, Dominik Eisenhut, Pascal Keller, Ramon Mahr, Jan Zellweger, Moritz Angehrn, Gianni Colonna, Loris Flück, Pascal Eisenring, Patrick Brülisauer. – Brühl: Arif Celebi, Mhatheenan Kanapathipillai, Albinot Mehmeti, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Maico Knaus, Joel Ammann, Marko Torlakovic, Cherito Javier Halter Mosquea, Dylan Fatzer, Edmir Zulic, Manuel Laski. – Verwarnungen: 11. Dominik Eisenhut, 27. Andreas Bellorti, 36. Albinot Mehmeti, 46. Manuel Laski, 57. Massimo Garobbio, 59. Mhatheenan Kanapathipillai, 90. Lukas Hungerbühler – Ausschlüsse: 26. Dominik Eisenhut, 28. Loris Flück, 64. Mhatheenan Kanapathipillai.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

