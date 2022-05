3. Liga, Gruppe 3 Brühl setzt Siegesserie auch gegen Zuzwil fort Brühl reiht Sieg an Sieg: Gegen Zuzwil hat das Team am 08.05.2022, 23.38 Uhr

(chm)

Sonntag

bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 2:1

Brühl lag ab der 44. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Leonardo Ferrari (35. Minute) und Cherito Javier Halter Mosquea getroffen hatten. In der 79. Minute schoss Zuzwil (Patrick Gähwiler) noch den Anschlusstreffer zum 1:2.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Brühl, Ofonde Adonial Fobellah Marvist (74.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Zuzwil, nämlich für Dominik Egli (56.).

In der Abwehr gehört Brühl zu den Besten: Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 1.2 (Rang 2).

Die Tabellensituation hat sich für Brühl nicht verändert. Mit 36 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Für Brühl ist es der dritte Sieg in Serie.

Brühl spielt in der nächsten Partie auf fremdem Terrain gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Neckertal-Degersheim 1 (Rang 8). Das Spiel findet am 15. Mai statt (16.00 Uhr, Oberstufenzentrum, Necker).

Für Zuzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 27 Punkten auf Rang 4. Nach zwei Siegen in Serie verliert Zuzwil erstmals wieder. Zuzwil verlor zudem erstmals zuhause.

Zuzwil tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Flawil 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 14. Mai statt (17.30 Uhr, Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil).

Telegramm: SC Brühl 2 - FC Zuzwil 1 2:1 (2:0) - Paul – Tore: 35. Leonardo Ferrari 1:0. 44. Cherito Javier Halter Mosquea 2:0. 79. Patrick Gähwiler 2:1. – Brühl: Arif Celebi, Claudio Bissegger, Marius Linke, Blerim Adzijaj, Albinot Mehmeti, Marko Torlakovic, Mark Lekaj, Cherito Javier Halter Mosquea, Leonardo Ferrari, Manuel Laski, Edmir Zulic. – Zuzwil: Michael Gähwiler, Tim Benz, Mark Prenrecaj, Daniel Kuhn, Dominik Egli, Raul Weibel, Silvan Moser, Pascal Fritsche, Graziano Vanadia, Patrick Gähwiler, Martin Kuhn. – Verwarnungen: 56. Dominik Egli, 74. Ofonde Adonial Fobellah Marvist.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 08.05.2022 23:36 Uhr.