3. Liga, Gruppe 3 Brühl setzt Siegesserie auch gegen Rorschacherberg fort Brühl setzt seine Siegesserie auch gegen Rorschacherberg fort. Das 4:1 auswärts am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 29.05.2022, 12.10 Uhr

(chm)

Edmir Zulic eröffnete in der 14. Minute das Skore, als er für Brühl das 1:0 markierte. In der 23. Minute baute Manuel Laski den Vorsprung für Brühl auf zwei Tore aus (2:0). In der 45. Minute baute der gleiche Manuel Laski die Führung für Brühl weiter aus.

Brühl erhöhte in der 50. Minute seine Führung durch Edmir Zulic weiter auf 4:0. In der 86. Minute sorgte Joël Büchel noch für Resultatkosmetik für Rorschacherberg. Er traf zum 1:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Brühl, Mirko Milic (64.) kassierte sie. Eine Verwarnung gab es für Rorschacherberg, nämlich für Brian Höhener (67.).

Brühl hat die zweitbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 2.3 Mal pro Partie.

Zahlreiche Gegentore sind für Rorschacherberg ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 2.6 Tore pro Partie (Rang 10).

Die Tabellensituation bleibt für Brühl unverändert. Mit 42 Punkten liegt das Team auf Rang 2. Brühl hat bisher 14mal gewonnen und fünfmal verloren.

Brühl spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Wittenbach 1 (Platz 6). Das Spiel findet am Donnerstag (2. Juni) statt (20.15 Uhr, Paul).

Rorschacherberg verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Rorschacherberg ist es bereits die 13. Niederlage der laufenden Saison. Vier Spiele von Rorschacherberg gingen unentschieden aus.

Rorschacherberg tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Flawil 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 6. Juni statt (16.00 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Rorschacherberg 1 - SC Brühl 2 1:4 (0:3) - MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg – Tore: 14. Edmir Zulic 0:1. 23. Manuel Laski 0:2. 45. Manuel Laski 0:3. 50. Edmir Zulic 0:4. 86. Joël Büchel 1:4. – Rorschacherberg: Dario Leasi, Bruno Patrick Gonçalves Sousa, Brian Höhener, Antonio Romano, Yves Schlegel, Dominik Lanter, Michel Rothermann, Echedey Del Rosario Diaz, Adrien Carrel, Patrick Lopes Santos, Elias Büchel. – Brühl: Arif Celebi, Claudio Bissegger, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Blerim Adzijaj, Joel Ammann, Albinot Mehmeti, Marko Torlakovic, Mark Lekaj, Cherito Javier Halter Mosquea, Manuel Laski, Edmir Zulic. – Verwarnungen: 64. Mirko Milic, 67. Brian Höhener.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.05.2022 12:01 Uhr.