3. Liga, Gruppe 3 Brühl setzt Siegesserie auch gegen Besa fort Brühl reiht Sieg an Sieg: Gegen Besa hat das Team am Sonntag bereits den dritten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 4:0 05.09.2021, 23.45 Uhr

Manuel Laski traf in der 42. Minute. Es war die Führung zum 1:0 für Brühl. Brühl baute die Führung in der 63. Minute (Joel Ammann) weiter aus (2:0). Edmir Zulic baute in der 75. Minute die Führung für Brühl weiter aus (3:0). Edmir Zulic traf per Elfmeter. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Uros Markovic in der 79. Minute, als er für Brühl zum 4:0 traf.

Gelbe Karten gab es bei Besa für Semihcan Ceran (25.), Zoran Krnjic (26.) und Tun Nikollaj (75.). Gelbe Karten gab es bei Brühl für Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed (26.) und Sevalj Ljatifi (36.).

Brühl verbessert sich in der Tabelle von Rang 2 auf 1. Das Team hat neun Punkte. Brühl hat bisher immer gewonnen, nämlich dreimal.

Für Brühl geht es daheim gegen FC Flawil 1 (Platz 4) weiter. Diese Begegnung findet am 12. September statt (13.00 Uhr, Paul).

Besa steht in der Tabelle neu auf Rang 9 (zuvor: 8). Das Team hat drei Punkte. Besa hat bisher einmal gewonnen und zweimal verloren.

Besa spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Appenzell 1 (Platz 6). Die Partie findet am 12. September statt (11.00 Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Telegramm: SC Brühl 2 - FC Besa 1 4:0 (1:0) - Paul – Tore: 42. Manuel Laski 1:0. 63. Joel Ammann 2:0. 75. Edmir Zulic (Penalty) 3:0.79. Uros Markovic 4:0. – Brühl: Hussein Attifi, Claudio Bissegger, Blerim Adzijaj, Yanik Messmer, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Albinot Mehmeti, Cherito Javier Halter Mosquea, Mirko Milic, Manuel Laski, Edmir Zulic, Sevalj Ljatifi. – Besa: Tun Nikollaj, Dardan Sevkiu, Zoran Krnjic, Zef Nushi, Semihcan Ceran, Lirim Rushiti, Denis Gomez Rey, Deniz Sidar Tuncbel, Nico Mateo Fernendez, Jozo Vukadin, Granit Cekaj. – Verwarnungen: 25. Semihcan Ceran, 26. Zoran Krnjic, 26. Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, 36. Sevalj Ljatifi, 75. Tun Nikollaj.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: SC Brühl 2 - FC Besa 1 4:0, FC Flawil 1 - FC Teufen 1 1:2

Tabelle: 1. SC Brühl 2 3 Spiele/9 Punkte (11:2). 2. FC Neckertal-Degersheim 1 3/9 (8:4), 3. FC Teufen 1 3/6 (8:7), 4. FC Flawil 1 3/6 (8:6), 5. FC Zuzwil 1 3/5 (6:4), 6. FC Appenzell 1 3/4 (4:4), 7. FC Bütschwil 1 3/4 (5:5), 8. FC Wittenbach 1 3/3 (7:6), 9. FC Besa 1 3/3 (5:10), 10. FC Rorschacherberg 1 3/1 (6:10), 11. FC Gossau 2 3/1 (7:10), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 3/0 (2:9).

