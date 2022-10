3. Liga, Gruppe 3 - Brühl lässt sich von Abtwil kein Bein stellen

Fussball Bittere Pleite in Basel: Der FC St.Gallen verliert nach einem Platzverweis und einem späten Gegentor mit 2:3

Keine Punkte für Grünweiss: Der FC St.Gallen geht bei seinem Gastspiel in Basel früh in Führung. Nach einem Doppelschlag der Basler und einer roten Karte für Basil Stillhart finden die Espen aus dem Nichts in die Partie zurück – und reisen trotzdem ohne Punkte heim.