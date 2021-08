3. Liga, Gruppe 3 Brühl gewinnt zum Auftakt deutlich gegen Rorschach-Goldach Brühl siegt zuhause gegen Rorschach-Goldach: Zum Saisonauftakt gab es ein 3:0. 22.08.2021, 20.29 Uhr

(chm)

In der 45. Minute gelang Sevalj Ljatifi der Führungstreffer zum 1:0 für Brühl. Brühl baute die Führung in der 60. Minute (Raoul Djengue) weiter aus (2:0). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Claudio Bissegger in der 78. Minute, als er für Brühl zum 3:0 traf.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Brühl erhielt: Cherito Javier Halter Mosquea (88.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Rorschach-Goldach, Daniele Campobasso (77.) kassierte sie.

In der Tabelle steht Brühl nach dem ersten Spiel auf Rang 2. Brühl trifft im nächsten Spiel auswärts auf das stark gestartete Team FC Teufen 1. Diese Begegnung findet am 29. August statt (16.00 Uhr, Landhaus, Teufen).

In der Tabelle steht Rorschach-Goldach nach dem ersten Spiel auf Rang 12. Rorschach-Goldach spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Flawil 1. Das Spiel findet am 29. August statt (11.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Telegramm: SC Brühl 2 - FC Rorschach-Goldach 17 2 3:0 (1:0) - Paul – Tore: 45. Sevalj Ljatifi 1:0. 60. Raoul Djengue 2:0. 78. Claudio Bissegger 3:0. – Brühl: Rafael Toro, Claudio Bissegger, Blerim Adzijaj, Marius Linke, Abdifatah Mohamed Abdilahi Awed, Albinot Mehmeti, Cherito Javier Halter Mosquea, Mirko Milic, Ofonde Adonial Fobellah Marvist, Edmir Zulic, Sevalj Ljatifi. – Rorschach-Goldach: Manuel Tobler, Alessandro Campobasso, Kenan Prasovic, Yves Rusch, Philipp Joos, Janis Holderegger, Cyrill Eberle, Patrick Scheier, Daniele Campobasso, Fabio Arena, Fabian Büchler. – Verwarnungen: 77. Daniele Campobasso, 88. Cherito Javier Halter Mosquea.

Tabelle: 1. FC Wittenbach 1 1 Spiel/3 Punkte (5:2). 2. SC Brühl 2 1/3 (3:0), 3. FC Teufen 1 1/3 (4:2), 4. FC Flawil 1 1/3 (3:2), 5. FC Neckertal-Degersheim 1 1/3 (2:1), 6. FC Zuzwil 1 1/1 (2:2), 7. FC Bütschwil 1 1/1 (2:2), 8. FC Gossau 2 1/0 (2:3), 9. FC Appenzell 1 1/0 (1:2), 10. FC Besa 1 1/0 (2:4), 11. FC Rorschacherberg 1 1/0 (2:5), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 1/0 (0:3).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2021 19:44 Uhr.