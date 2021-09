2. Liga, Gruppe 2 Bronschhofen setzt Siegesserie auch gegen Romanshorn fort Bronschhofen setzt seine Siegesserie auch gegen Romanshorn fort. Das 4:2 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 26.09.2021, 10.11 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Julian Kamm, der in der 26. Minute für Bronschhofen zum 1:0 traf. Andi Qerfozi sorgte in der 55. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bronschhofen. In der 57. Minute gelang Romanshorn (Kai Länzlinger) der Anschlusstreffer (1:2).

In der 81. Minute baute Andi Qerfozi den Vorsprung für Bronschhofen auf zwei Tore aus (3:1). Bronschhofen erhöhte in der 84. Minute seine Führung durch Marcel Wild weiter auf 4:1. Es war ein Elfmeter Den Schlussstand stellte Kai Länzlinger in der 89. Minute her, als er für Romanshorn auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Kai Länzlinger von Romanshorn erhielt in der 93. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Bronschhofen zu den Besten: Total liess das Team 4 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 0.8 Toren pro Spiel (Rang 2).

Die Abwehr von Romanshorn kassiert nicht selten viele Gegentore. Total liess das Team 13 Tore in fünf Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.6 Toren pro Spiel (Rang 10).

Bronschhofen rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Die Mannschaft steht nach fünf Spielen bei zwölf Punkten. Es macht damit einen Sprung um zwei Plätze. Bronschhofen hat bisher viermal gewonnen und einmal verloren.

Für Bronschhofen geht es zuhause gegen FC Arbon 05 1 (Platz 4) weiter. Die Partie findet am 2. Oktober statt (17.00 Uhr, Ebnet Bronschhofen, Bronschhofen).

Durch die Niederlage taucht Romanshorn unter den Strich. Mit drei Punkten liegt das Team auf Rang 12. Das Team fällt damit um zwei Plätze. Romanshorn hat bisher einmal gewonnen und viermal verloren.

Romanshorn tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Uzwil 2 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Die Partie findet am 2. Oktober statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Romanshorn 1 - SC Bronschhofen 1 2:4 (0:1) - Weitenzelg, Romanshorn – Tore: 26. Julian Kamm 0:1. 55. Andi Qerfozi 0:2. 57. Kai Länzlinger 1:2. 81. Andi Qerfozi 1:3. 84. Marcel Wild (Penalty) 1:4.89. Kai Länzlinger 2:4. – Romanshorn: Raphael Marolf, Joel Senn, Luca Friederich, Bahtjar Ajvazaj, Dario Lucarelli, Fisnik Idrizi, Carlo Zanetti, Edonat Sadiki, Christian Lang, Manuel Keller, Kai Länzlinger. – Bronschhofen: Tanam Hagmann, Andrin Owassapian, Alessandro Maier, Philipp Flammer, Marcel Wild, Raffael Fischer, Tsega Khangsar, Andi Qerfozi, Jonas Wiesli, Julian Kamm, Raphael Schwager. – Verwarnungen: 93. Kai Länzlinger.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Arbon 05 1 - FC Wattwil Bunt 1929 1 2:0, FC Romanshorn 1 - SC Bronschhofen 1 2:4, FC Steinach 1 - FC Linth 04 2 4:1, FC Henau 1 - FC Schmerikon 1 2:1

Tabelle: 1. SC Bronschhofen 1 5 Spiele/12 Punkte (10:4). 2. FC Rapperswil-Jona 2 4/10 (17:9), 3. FC Uzwil 2 4/10 (8:2), 4. FC Arbon 05 1 5/7 (11:9), 5. FC Schmerikon 1 5/7 (8:6), 6. FC Sirnach 1 4/6 (10:9), 7. FC Steinach 1 5/6 (10:10), 8. FC Bischofszell 1 4/4 (7:7), 9. FC Wattwil Bunt 1929 1 5/4 (7:12), 10. FC Henau 1 5/4 (7:18), 11. FC Linth 04 2 5/3 (7:13), 12. FC Romanshorn 1 5/3 (10:13).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 2 finden Sie auf der Website des OFV. Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 26.09.2021 10:08 Uhr.