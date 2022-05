2. Liga, Gruppe 2 Bischofszell setzt Siegesserie auch gegen Uzwil fort Bischofszell setzt seine Siegesserie auch gegen Uzwil fort. Das 3:0 auswärts am Samstag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Serie. 08.05.2022, 17.11 Uhr

(chm)

Sämtliche drei Tore für Bischofszell fielen in nur neun Minuten: Samuel Weber schoss Bischofszell in der 74. Minute zur 1:0-Führung. Thilo Knellwolf sorgte in der 79. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bischofszell. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Lars Musa in der 83. Minute, als er für Bischofszell zum 3:0 traf.

Bei Bischofszell erhielten Nicolas Spiegel (71.) und Ramon Beck (78.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Uzwil für Marko Kartelo (63.) und Giuseppe Fonseca (77.).

In der Abwehr gehört Bischofszell zu den Besten: Durchschnittlich muss die Defensive 1.3 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 1).

Bischofszell rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 26 Punkten liegt das Team auf Rang 5. Für Bischofszell ist es der dritte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Bischofszell auswärts mit seinem Tabellennachbarn FC Romanshorn 1 (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am Mittwoch (11. Mai) (20.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Für Uzwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 21 Punkten auf Rang 7. Für Uzwil war es bereits die fünfte Niederlage in Serie.

Für Uzwil geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Romanshorn 1 (Platz 4) weiter. Das Spiel findet am 15. Mai statt (15.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Telegramm: FC Uzwil 2 - FC Bischofszell 1 0:3 (0:0) - Rüti, Henau – Tore: 74. Samuel Weber 0:1. 79. Thilo Knellwolf 0:2. 83. Lars Musa 0:3. – Uzwil: Josip Martic, Fabio Hasler, Nemanja Nikolic, Andreas Böfer, Kostadin Mitrov, Marko Kartelo, Dejan Misic, Giuseppe Fonseca, Marko Anic, Nino Cabernard, Fabio Frei. – Bischo: Manuel Sutter, Flavio Schöb, Marko Vranic, Reto Dähler, Nicolas Spiegel, Lars Musa, Samuel Weber, Alessio Schnegg, Florian Eggenberger, Thilo Knellwolf, Rinor Hiseni. – Verwarnungen: 63. Marko Kartelo, 71. Nicolas Spiegel, 77. Giuseppe Fonseca, 78. Ramon Beck.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

