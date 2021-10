3. Liga, Gruppe 3 Besa setzt Siegesserie auch gegen Rorschach-Goldach fort Besa setzt seine Siegesserie auch gegen Rorschach-Goldach fort. Das 4:1 zuhause am Sonntag bedeutet bereits den dritten Vollerfolg in Folge. 31.10.2021, 22.29 Uhr

(chm)

Amel Grbic eröffnete in der 10. Minute das Skore, als er für Besa das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Besa stellte Zef Nushi in Minute 17 her. Besa erhöhte in der 42. Minute seine Führung durch Granit Cekaj weiter auf 3:0.

Lirim Rushiti baute in der 63. Minute die Führung für Besa weiter aus (4:0). Patrick Scheier sorgte in der Schlussphase noch für Resultatkosmetik für Rorschach-Goldach: Er traf in der 82. Minute zum 1:4

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Besa, nämlich für Argjend Sabani (30.). Eine Verwarnung gab es für Rorschach-Goldach, nämlich für Patrick Scheier (79.).

Zahlreiche Gegentore sind für Rorschach-Goldach ein relativ häufiges Phänomen. Das Team kassiert im Schnitt 3.8 Tore pro Partie (Rang 12).

Besa rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. 16 Punkte bedeuten Rang 6. Besa hat bisher fünfmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Besa geht es auf fremdem Terrain gegen FC Wittenbach 1 (Platz 10) weiter. Diese Begegnung findet am 6. November statt (17.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Rorschach-Goldach verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Rorschach-Goldach hat bisher einmal gewonnen, achtmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Mit dem fünftplatzierten FC Teufen 1 kriegt es Rorschach-Goldach als nächstes zuhause mit einem deutlich besser klassierten Gegner zu tun. Diese Begegnung findet am 7. November statt (11.00 Uhr, Sportanlage Kellen, Tübach).

Telegramm: FC Besa 1 - FC Rorschach-Goldach 17 2 4:1 (3:0) - Stadion Espenmoos, St. Gallen – Tore: 10. Amel Grbic 1:0. 17. Zef Nushi 2:0. 42. Granit Cekaj 3:0. 63. Lirim Rushiti 4:0. 82. Patrick Scheier 4:1. – Besa: Tun Nikollaj, Ardian Lela, Zef Nushi, Arlind Amidi, Argjend Sabani, Amel Grbic, Deniz Sidar Tuncbel, Nico Mateo Fernendez, Lirim Rushiti, Granit Cekaj, Jozo Vukadin. – Rorschach-Goldach: Nicola Mäder, Alessandro Campobasso, Yves Rusch, Moritz Schäfer, Philipp Joos, Haki Baralija, Joel Holderegger, Patrick Scheier, Gabriel Santamaria Jimenez, Furkan Kalmis, Fabio Moscara. – Verwarnungen: 30. Argjend Sabani, 79. Patrick Scheier.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Besa 1 - FC Rorschach-Goldach 17 2 4:1, SC Brühl 2 - FC Bütschwil 1 5:2, FC Neckertal-Degersheim 1 - FC Wittenbach 1 0:2

Tabelle: 1. FC Flawil 1 10 Spiele/27 Punkte (27:9). 2. SC Brühl 2 10/21 (26:11), 3. FC Bütschwil 1 10/17 (25:18), 4. FC Zuzwil 1 10/17 (17:13), 5. FC Teufen 1 10/17 (25:25), 6. FC Besa 1 10/16 (23:21), 7. FC Neckertal-Degersheim 1 10/15 (22:20), 8. FC Appenzell 1 10/12 (18:17), 9. FC Gossau 2 10/9 (26:32), 10. FC Wittenbach 1 10/9 (18:17), 11. FC Rorschacherberg 1 10/6 (12:28), 12. FC Rorschach-Goldach 17 2 10/4 (10:38).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 23:26 Uhr.