3. Liga, Gruppe 3 Besa setzt Siegesserie auch gegen Niederwil fort Besa setzt seine Siegesserie auch gegen Niederwil fort. Das 3:2 zuhause am Samstag bedeutet bereits den fünften Vollerfolg in Serie. 05.11.2022, 21.20 Uhr

Niederwil ging zunächst in Führung, als Aaron Stettler in der 6. Minute traf. Dann glich aber Nikola Torlakovic (9.) für Besa aus. Jozo Vukadin in der 73. Minute und Granit Cekaj in der 76. Minute brachten Besa sodann 3:1 in Führung. Per Penalty traf Jonas Thaler in der 93. Minute für Niederwil zum Anschlusstreffer (2:3)

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Besa erhielten Enis Latifi (6.) und Granit Neziri (21.) eine gelbe Karte. Die einzige gelbe Karte bei Niederwil erhielt: Silvan Nigg (69.)

Die Offensive von Besa hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 2.9 Mal pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team die viertbeste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 2 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Die Abwehr von Niederwil kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 3.2 (Rang 9).

Mit dem Sieg rückt Besa um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 22 Punkten auf Rang 3. Für Besa ist es der fünfte Sieg in Serie.

Im nächsten Spiel kriegt es Besa in einem Heimspiel mit seinem Tabellennachbarn FC Staad 1 (Platz 4) zu tun. Zu diesem Spiel kommt es am 25. März ( Uhr, Stadion Espenmoos, St. Gallen).

Für Niederwil hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 13 Punkten auf Rang 8. Niederwil hat bisher viermal gewonnen, sechsmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Niederwil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Fortuna SG 1 (Platz 12). Diese Begegnung findet am 25. März statt (16.30 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Besa 1 - FC Niederwil 1 3:2 (1:1) - Stadion Espenmoos, St. Gallen – Tore: 6. Aaron Stettler 0:1. 9. Nikola Torlakovic 1:1. 73. Jozo Vukadin 2:1. 76. Granit Cekaj 3:1. 93. Jonas Thaler (Penalty) 3:2. – Besa: Arianit Lazraj, Dardan Sevkiu, Deniz Sidar Tuncbel, Arlind Amidi, Nikola Torlakovic, Enis Latifi, Arsim Sadiku, Sadin Sadikovic, Nobert Frrokaj, Granit Neziri, Granit Cekaj. – Niederwil: Sandro Färber, Cyrill Manser, Silvan Nigg, Jonas Thaler, Michael Ziegler, Rico Wick, Aaron Stettler, Timo Eugster, Noah Scheiwiller, Justin Labhart Gianin, Leander Zingg. – Verwarnungen: 6. Enis Latifi, 21. Granit Neziri, 69. Silvan Nigg.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

