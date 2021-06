3. Liga, Gruppe 3 Besa gewinnt deutlich gegen Neukirch-Egnach Besa behielt im Spiel gegen Neukirch-Egnach am Sonntag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 5:1. 20.06.2021, 17.57 Uhr

(chm)

Schon früh setzte Besa dem Spiel den Stempel auf. Das erste Tor fiel in der 11. Minute, bis zum Halbzeitpfiff stand es bereits 3:0 für den späteren Sieger. In der zweiten Halbzeit erhöhte Besa noch auf 5:1. Neukirch-Egnach war ein einziges Tor vergönnt, nämlich in der 60. Minute zum zwischenzeitlichen 1:4.

Die Torschützen für Besa waren: Jozo Vukadin (2 Treffer), Granit Cekaj (2 Treffer) und Nico Mateo Fernendez (1 Treffer). Einziger Torschütze für Neukirch-Egnach war: Michael Würth (1 Treffer).

Bei Neukirch-Egnach gab es vier gelbe Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Besa, Zef Nushi (58.) kassierte sie.

Keine Änderung in der Tabelle für Besa: Mit elf Punkten liegt das Team auf Rang 8. Besa hat bisher dreimal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Besa spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Wittenbach 1 (Platz 4). Die Partie findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Für Neukirch-Egnach hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit sieben Punkten auf Rang 9. Für Neukirch-Egnach ist es bereits die siebte Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Neukirch-Egnach ging unentschieden aus.

Neukirch-Egnach tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Tägerwilen 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Rietzelg, Neukirch).

Telegramm: FC Besa 1 - FC Neukirch-Egnach 1 5:1 (3:0) - Stadion Espenmoos, St. Gallen – Tore: 11. Jozo Vukadin 1:0. 14. Granit Cekaj 2:0. 21. Granit Cekaj 3:0. 55. Jozo Vukadin 4:0. 60. Michael Würth 4:1. 85. Nico Mateo Fernendez 5:1. – Besa: Tun Nikollaj, Dardan Sevkiu, Zef Nushi, Ilir Lazraj, Jeronim Lazraj, Nico Mateo Fernendez, Riza Misimi, Astrit Veliji, Agim Nushi, Granit Cekaj, Jozo Vukadin. – Neukirch-Egnach: Pascal Tapfer, Manuel Huber, Ivan Breitenmoser, Christian Ammann, Joel Weibel, Rico Ziegler, Sebastian Hasler, Loris Schwitzer, Adriano Martino, Rafael Schmid, Francesco Held. – Verwarnungen: 52. Rico Ziegler, 58. Zef Nushi, 58. Ralph Stalder, 86. Sebastian Hasler, 93. Pascal Tapfer.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Tägerwilen 1 - FC Weinfelden-Bürglen 1 4:3, SC Brühl 2 - FC Wittenbach 1 1:3, FC Besa 1 - FC Neukirch-Egnach 1 5:1

Tabelle: 1. FC Henau 1 10 Spiele/24 Punkte (32:17). 2. FC Bischofszell 1 10/23 (26:17), 3. FC Tägerwilen 1 10/20 (38:19), 4. FC Wittenbach 1 10/19 (21:14), 5. SC Brühl 2 10/19 (26:18), 6. FC Zuzwil 1 10/16 (22:26), 7. FC Kreuzlingen 2 10/15 (21:17), 8. FC Besa 1 10/11 (21:21), 9. FC Neukirch-Egnach 1 10/7 (15:21), 10. FC Romanshorn 2 10/6 (12:31), 11. FC Weinfelden-Bürglen 1 10/5 (17:23), 12. FC Fortuna SG 1 10/4 (18:45).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 17:54 Uhr.