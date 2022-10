3. Liga, Gruppe 3 Besa bezwingt auswärts Appenzell – Siegtreffer in allerletzter Minute Sieg für Besa: Gegen Appenzell gewinnt das Team am Samstag auswärts 3:2. 09.10.2022, 01.25 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Besa das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 94. Minute war Nobert Frrokaj.

Jonas Signer hatte davor in der 2. Minute zum 1:0 für Appenzell getroffen. Gleichstand war in der 12. Minute hergestellt: Dardan Sevkiu traf für Besa. Kevin Streule brachte Appenzell 2:1 in Führung (14. Minute). Gleichstand war in der 75. Minute hergestellt: Nobert Frrokaj traf für Besa.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Besa erhielten Nikola Torlakovic (52.), Jozo Vukadin (77.) und Arsim Sadiku (81.) eine gelbe Karte. Gelbe Karten gab es bei Appenzell für Marko Jurkic (46.), Andrej Hörler (74.) und Josef Peterer (96.).

Die Abwehr von Appenzell kassiert nicht selten viele Gegentore. Der Gegentoreschnitt pro Spiel für das Team liegt bei 2.7 (Rang 9).

Besa rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Zehn Punkte bedeuten Rang 6. Besa hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Besa spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Romanshorn 2 (Platz 10). Die Partie findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Nach der Niederlage büsst Appenzell einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit sechs Punkten auf Rang 9. Nach zwei Siegen in Serie verliert Appenzell erstmals wieder.

Appenzell trifft im nächsten Spiel in einem Auswärtsspiel auf FC Fortuna SG 1 (Platz 11). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Die Partie findet am 15. Oktober statt (17.00 Uhr, Kreuzbleiche, St. Gallen).

Telegramm: FC Appenzell 1 - FC Besa 1 2:3 (2:1) - Schaies, Appenzell – Tore: 2. Jonas Signer 1:0. 12. Dardan Sevkiu 1:1. 14. Kevin Streule 2:1. 75. Nobert Frrokaj 2:2. 94. Nobert Frrokaj 2:3. – Appenz: Mischa Enzler, Marvin Schneider, Andrej Hörler, Marko Jurkic, Mario Breitenmoser, Fabian Koller, Michael Dörig, Josef Peterer, Jonas Signer, Simon Baumann, Kevin Streule. – Besa: Arianit Lazraj, Dardan Sevkiu, Nobert Frrokaj, Arlind Amidi, Nikola Torlakovic, Elmir Balagic, Loris Pellegatta, Enis Latifi, Fabio Martins Soares, Granit Neziri, Lundrim Sutaj. – Verwarnungen: 46. Marko Jurkic, 52. Nikola Torlakovic, 74. Andrej Hörler, 77. Jozo Vukadin, 81. Arsim Sadiku, 96. Josef Peterer.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 3:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

