4. Liga, Gruppe 7 Bazenheid holt gegen Flawil ersten Saisonsieg Bazenheid hat am Freitag zuhause Flawil besiegt und hat damit im vierten Spiel den ersten Sieg der Saison gefeiert. Das Resultat lautete 4:2. 10.09.2022, 17.55 Uhr

Den Auftakt machte Fadil Goli, der in der 6. Minute für Bazenheid zum 1:0 traf. Bazenheid baute die Führung in der 43. Minute (Andreas Scherrer) weiter aus (2:0). Ali Gelebek baute in der 49. Minute die Führung für Bazenheid weiter aus (3:0).

Aldin Mujkanovic baute in der 52. Minute die Führung für Bazenheid weiter aus (4:0). Durch ein Eigentor Sandro Brägger verkürzte Flawil den Rückstand auf 1:4. Den Schlussstand stellte Leonard Cakolli in der 89. Minute her, als er für Flawil auf 2:4 verkürzte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Flawil für Remo Gebert (68.) und Andrej Butz (82.). Keine einzige Karte erhielt Bazenheid.

Bazenheid hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Total schoss das Team 10 Tore in vier Spielen. Das entspricht einem Durchschnitt von 2.5 Toren pro Spiel.

In der Tabelle verbessert sich Bazenheid von Rang 8 auf 6. Das Team hat vier Punkte. Der erste Sieg der Saison für Bazenheid folgt nach zwei Niederlagen und einem Unentschieden. Bazenheid konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Im nächsten Spiel kriegt es Bazenheid zuhause mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das drittklassierte Team FC Niederstetten 1. Die Partie findet am 23. September statt (20.00 Uhr, Ifang, Bazenheid).

Flawil rutscht in der Tabelle von Rang 4 auf 5. Das Team hat sechs Punkte. Flawil hat bisher zweimal gewonnen und zweimal verloren.

Im nächsten Spiel kriegt es Flawil daheim mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Wil 1900 1. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (19.15 Uhr, Schützenwiese, Flawil).

Telegramm: FC Bazenheid 2 - FC Flawil 2 4:2 (2:0) - Ifang, Bazenheid – Tore: 6. Fadil Goli 1:0. 43. Andreas Scherrer 2:0. 49. Ali Gelebek 3:0. 52. Aldin Mujkanovic 4:0. 64. Eigentor (Sandro Brägger) 4:1.89. Leonard Cakolli 4:2. – Bazenheid: Alessio Specchia, Andrin Holenstein, Cedric Bührer, Sandro Brägger, Aldin Mujkanovic, Maik Bernhardsgrütter, Andreas Scherrer, Raphael Koch, Ali Gelebek, Fadil Goli, Avni Elmazi. – Flawil: Nino Frei, Remo Gebert, Aram Celik, Andrej Butz, Manuel Lauchenauer, Jannic Knellwolf, Edon Demaj, Florin Metzger, Ricardo Manuel Rodrigues Duarte, Leroy Altenburger, Ramon Helbling. – Verwarnungen: 68. Remo Gebert, 82. Andrej Butz.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

