Frauen 3. Liga Balzers verliert gegen Seriensieger Frauenfeld Frauenfeld setzt seine Siegesserie auch gegen Balzers fort. Das 2:0 zuhause am Samstag bedeutet bereits den sechsten Vollerfolg in Serie. 31.10.2021, 13.24 Uhr

(chm)

Frauenfeld entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war Melanie Brägger in der 61. Minute erfolgreich, dann traf Daniela Maria Correia fünf Minuten später zum 2:0.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Chiara Lisetto von Frauenfeld erhielt in der 53. Minute die gelbe Karte.

Frauenfeld spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.8 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Der Sturm belegt mit 33 erzielten Toren Rang 1.

Frauenfeld rückt mit dem Sieg an die Tabellenspitze vor. Die Mannschaft steht nach neun Spielen bei 25 Punkten. Das Team rückt damit einen Platz vor. Frauenfeld hat bisher achtmal gewonnen, nie verloren und einmal unentschieden gespielt.

Frauenfeld bestreitet als nächstes auf fremdem Terrain das Spitzenspiel gegen das zweitplatzierte Team FC Weinfelden-Bürglen 1. Zu diesem Spiel kommt es am 7. November (11.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Für Balzers hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit neun Punkten auf Rang 8. Balzers hat bisher dreimal gewonnen und sechsmal verloren.

Auf Balzers wartet im nächsten Spiel in einem Heimspiel das siebtplatzierte Team FC Uznach 1, also der Tabellennachbar. Die Partie findet am 7. November statt (13.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Telegramm: FC Frauenfeld 1 - FC Balzers 2 Grp. 2:0 (0:0) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 61. Melanie Brägger 1:0. 66. Daniela Maria Correia 2:0. – Frauenfeld: Avia Gächter, Lea Holenstein, Jessica Schneiter, Carla Leutenegger, Salome Widmer, Daniela Maria Correia, Sarah Emanuella Goncalves Marinho, Vanessa Alfarè, Chiara Lisetto, Selina Meng, Melanie Brägger. – Balzers: Sabrina Schneider, Viola Grünenfelder, Janine Eggenberger, Alina Hasler, Jessica Beck, Larissa Frick, Lorena Heeb, Lara Heiniger, Milena Beck, Lena Scheiber, Shania Vogt. – Verwarnungen: 53. Chiara Lisetto.

Tabelle: 1. FC Frauenfeld 1 9 Spiele/25 Punkte (33:7). 2. FC Weinfelden-Bürglen 1 9/24 (29:9), 3. Chur 97 1 Grp. 8/16 (23:14), 4. FC Kirchberg 2 Grp. 8/13 (22:16), 5. FC Wittenbach 1 8/13 (15:17), 6. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 8/10 (22:30), 7. FC Uznach 1 8/9 (15:21), 8. FC Balzers 2 Grp. 9/9 (16:27), 9. FC Widnau 2 8/7 (10:20), 10. FC Gossau 1 8/6 (19:26), 11. FC Uzwil 2 9/3 (10:27).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2021 14:20 Uhr.