3. Liga, Gruppe 2 Balzers siegt gegen Uznach Sieg für Balzers: Gegen Uznach gewinnt das Team am Sonntag zuhause 3:2. 11.09.2022, 20.17 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Balzers: Raphael Auer brachte seine Mannschaft in der 8. Minute 1:0 in Führung. In der 15. Minute baute Adrian Hoti den Vorsprung für Balzers auf zwei Tore aus (2:0). Der Anschlusstreffer für Uznach zum 1:2 kam in der 26. Minute. Verantwortlich dafür war Soufiane Afil.

In der 32. Minute baute Raphael Auer den Vorsprung für Balzers auf zwei Tore aus (3:1). Remzi Junuzi brachte Uznach in der 42. Minute auf ein Tor heran. Das 2:3 blieb aber der Schlussstand.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Uznach für Soufiane Afil (53.), Morris Scherz (71.) und Diamant Kukeli (71.). Keine einzige Karte erhielt Balzers.

Uznach lässt im Schnitt nicht so viele Tore zu wie im Spiel gegen Balzers. Total liess das Team 5 Tore in vier Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 3).

Balzers verbessert sich in der Tabelle von Rang 9 auf 7. Das Team hat sechs Punkte. Für Balzers ist es der zweite Sieg in Serie.

Balzers tritt im nächsten Spiel auswärts gegen das Spitzenteam von FC Sargans 1 an, das derzeit auf Platz 3 liegt. Diese Begegnung findet am 24. September statt (16.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

In der Tabelle verliert Uznach Plätze und zwar von Rang 7 auf 8. Das Team hat vier Punkte. Uznach hat bisher einmal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Uznach geht es daheim gegen FC Schmerikon 1 (Platz 11) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 24. September (17.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Telegramm: FC Balzers 2 - FC Uznach 1 3:2 (3:2) - Rheinau Balzers, Balzers – Tore: 8. Raphael Auer 1:0. 15. Adrian Hoti 2:0. 26. Soufiane Afil 2:1. 32. Raphael Auer 3:1. 42. Remzi Junuzi 3:2. – Balzers: Luca Vanoni, Rafael Grünenfelder, Yannick Heeb, Philipp Oberer, Manuel Mikus, Benjamin Vogt, Fatih Gündogdu, Mike Almer, Adrian Hoti, Raphael Auer, Sandro Wegmann. – Uznach: Mirco Landolt, Enis Beca, Morris Scherz, Besar Abdi, Meris Fakikj, Soufiane Afil, Remzi Junuzi, Andrin Widmer, Bajram Elezi, Fitim Elezi, Jan Kuster. – Verwarnungen: 53. Soufiane Afil, 71. Morris Scherz, 71. Diamant Kukeli.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Datenstand: 11.09.2022 20:14 Uhr.

