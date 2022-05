4. Liga, Gruppe 2 Balzers siegt 3:2 im Showdown gegen Haag – Dany Ferreira Eido entscheidet Spiel Balzers reiht Sieg an Sieg: Gegen Haag hat das Team am Samstag bereits den sechsten Sieg in Folge feiern können. Das Resultat lautete 3:2 28.05.2022, 23.26 Uhr

(chm)

Balzers holte gegen Haag zweimal einen Rückstand auf und gewann schliesslich.

Im Detail: Das erste Tor der Partie fiel für Haag: Ivan Carkic brachte seine Mannschaft in der 16. Minute 1:0 in Führung. Gleichstand war in der 24. Minute hergestellt: Sandro Wegmann traf für Balzers. Ivan Carkic brachte Haag 2:1 in Führung (33. Minute).

Ein Penalty, erfolgreich verwandelt durch Kevin Ferreira Eido, sorgte in der 60 für den Ausgleich für Balzers. Dany Ferreira Eido sorgte in der 63. Minute für die entscheidende Führung zu Gunsten von Balzers. Es blieb der letzte Treffer der Partie.

Bei Balzers sah Jascha Müller (82.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Jascha Müller (47.) und Manuel Nipp (75.). Bei Haag erhielten Kevin Eggenberger (60.) und Loris Scherzinger (68.) eine gelbe Karte.

Die Offensive von Balzers hat ihre Qualitäten schon häufiger unter Beweis gestellt. Im Schnitt trifft sie 3.6 Mal pro Spiel. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Abwehr belegt Rang 1 mit durchschnittlich 1.2 zugelassenen Toren pro Spiel.

Balzers liegt dank dem Sieg neu an der Tabellenspitze. Das Team hat nach 17 Spielen 36 Punkte auf dem Konto. Das Team rückt damit einen Platz vor. Für Balzers ist es der sechste Sieg in Serie.

Balzers bestreitet als nächstes daheim das Spitzenspiel gegen das drittplatzierte Team FC Gams 1. Zu diesem Spiel kommt es am 4. Juni (16.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Nach der Niederlage büsst Haag einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 29 Punkten auf Rang 4. Nach drei Siegen in Serie verliert Haag erstmals wieder. Haag verlor zudem erstmals zuhause.

Für Haag geht es in einem Heimspiel gegen FC Sargans 2 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 4. Juni statt (18.00 Uhr, MKM Arena FC Haag, Haag).

Telegramm: FC Haag 1 - FC Balzers 2 2:3 (2:1) - MKM Arena FC Haag, Haag – Tore: 16. Ivan Carkic 1:0. 24. Sandro Wegmann 1:1. 33. Ivan Carkic 2:1. 60. Kevin Ferreira Eido (Penalty) 2:2.63. Dany Ferreira Eido 2:3. – Haag: Kevin Eggenberger, Gian Fabio Wachter, Nikola Ugrica, Nico Alder, Selmin Kuljici, Loris Scherzinger, Gianni Heeb, Riccardo Licci, Lukas Heeb, Marc Roth, Ivan Carkic. – Balzers: Luca Vanoni, Jascha Müller, Daniele Carroccia, Manuel Nipp, Luca Giorlando, Mike Almer, Patrick Kaufmann, Marco Wolfinger, Sandro Wegmann, Dany Ferreira Eido, Kevin Ferreira Eido. – Verwarnungen: 47. Jascha Müller, 60. Kevin Eggenberger, 68. Loris Scherzinger, 75. Manuel Nipp – Ausschluss: 82. Jascha Müller.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.05.2022 23:24 Uhr.