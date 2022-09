3. Liga, Gruppe 2 Balzers sichert sich mit Penaltytor Unentschieden gegen Sargans Sargans und Balzers spielen 2:2 und teilen sich somit die Punkte. 24.09.2022, 22.02 Uhr

(chm)

Zweimal ging Sargans in Führung. Doch Balzers schaffte jeweils den Ausgleich.

Benjamin Weber eröffnete in der 61. Minute das Skore, als er für Sargans das 1:0 markierte. Gleichstand stellte Damiano Deflorin durch seinen Treffer für Balzers in der 74. Minute her. Per Penalty traf Rahulan Sivalingam in der 80. Minute zur 2:1-Führung für Sargans. Der Ausgleich zum 2:2 fiel nur gerade fünf Minuten später. Für Balzers traf Luca Giorlando (85.).

Gelbe Karten gab es bei Sargans für Rahulan Sivalingam (42.), Marco Walser (68.) und Sven Mathis (74.). Bei Balzers erhielten Mike Almer (64.) und Manuel Mikus (78.) eine gelbe Karte.

Nach dem Unentschieden verliert Sargans einen Platz in der Tabelle und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 4. Sargans hat bisher dreimal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Sargans spielt zum nächsten Mal auf fremdem Terrain gegen FC Uznach 1 (Platz 9). Die Partie findet am 1. Oktober statt (17.00 Uhr, Benknerstrasse, Uznach).

Das Unentschieden bringt Balzers in der Tabelle einen Platz nach vorne. Das Team liegt neu mit sieben Punkten auf Rang 6. Balzers hat bisher zweimal gewonnen, zweimal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Balzers zuhause mit seinem Tabellennachbarn FC Rüthi 1 (Platz 7) zu tun. Die Partie findet am 2. Oktober statt (15.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Telegramm: FC Sargans 1 - FC Balzers 2 2:2 (0:0) - Sportanlage Riet, Sargans – Tore: 61. Benjamin Weber 1:0. 74. Damiano Deflorin 1:1. 80. Rahulan Sivalingam (Penalty) 2:1.85. Luca Giorlando (Penalty) 2:2. – Sargans: Sandro Walser, Sven Mathis, David Becker, Benjamin Weber, Fabian Schai, Marco Walser, Arlind Berisha, Kevin Willi, Rahulan Sivalingam, Marco Giordano, Sandro Willi. – Balzers: Luca Vanoni, Mike Almer, Yannick Heeb, Manuel Mikus, Benjamin Vogt, Fatih Gündogdu, Luca Giorlando, Ramon Zogg, Damiano Deflorin, Adrian Hoti, Kevin Ferreira Eido. – Verwarnungen: 42. Rahulan Sivalingam, 64. Mike Almer, 68. Marco Walser, 74. Sven Mathis, 78. Manuel Mikus.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.09.2022 20:00 Uhr.

