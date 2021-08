3. Liga Balzers mit drei Punkten auswärts gegen Gossau im Auftaktspiel Zum Saisonauftakt gewinnt Balzers auswärts gegen Gossau 3:2. 23.08.2021, 00.17 Uhr

(chm)

Balzers ging bis in Minute 51 mit drei Toren in Vorsprung. Es trafen: Lara Heiniger (6.), Shania Vogt (35.) und Mirianda Frick (51.). Gossau kam noch auf ein Tor heran. Torschützinnen waren: Laura Hostettler (91.) und Tansu Demirci (95.).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Larissa Urscheler von Gossau erhielt in der 90. Minute die gelbe Karte.

In der Tabelle steht Balzers nach dem ersten Spiel auf Rang 3. Balzers spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Kirchberg 2 Grp. Zu diesem Spiel kommt es am 29. August (14.00 Uhr, Rheinau Balzers, Balzers).

Gossau liegt nach Spiel 1 auf Rang 8. Das nächste Spiel trägt Gossau auswärts gegen das stark gestartete Team FC Weinfelden-Bürglen 1 aus. Das Spiel findet am 29. August statt (11.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

Telegramm: FC Gossau 1 - FC Balzers 2 Grp. 2:3 (0:3) - Buechenwald, Gossau – Tore: 6. Lara Heiniger 0:1. 35. Shania Vogt 0:2. 51. Mirianda Frick 0:3. 91. Laura Hostettler 1:3. 95. Tansu Demirci 2:3. – Gossau: Marcia Bischofberger, Alessia Brunner, Nicole Ehinger, Morena Eva Abelleira Torralba, Larissa Urscheler, Tamara Gemperle, Linda Musig, Nadine Fürer, Natalia Vujnic, Laura Hostettler, Francesca Keller. – Balzers: Sabrina Schneider, Viola Grünenfelder, Milena Beck, Alina Hasler, Jessica Beck, Larissa Frick, Lara Heiniger, Jacqueline Gwerder, Lena Scheiber, Lorena Heeb, Shania Vogt. – Verwarnungen: 90. Larissa Urscheler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga: FC Widnau 2 - Chur 97 1 Grp. 2:2, FC Uzwil 2 - FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 1:2, FC Gossau 1 - FC Balzers 2 Grp. 2:3, FC Kirchberg 2 Grp. - FC Wittenbach 1 1:3, FC Uznach 1 - FC Weinfelden-Bürglen 1 0:2

Tabelle: 1. FC Wittenbach 1 1 Spiel/3 Punkte (3:1). 2. FC Weinfelden-Bürglen 1 1/3 (2:0), 3. FC Balzers 2 Grp. 1/3 (3:2), 4. FC Münsterlingen-Berg 1 Grp. 1/3 (2:1), 5. Chur 97 1 Grp. 1/1 (2:2), 6. FC Widnau 2 1/1 (2:2), 7. FC Frauenfeld 1 0/0 (0:0), 8. FC Gossau 1 1/0 (2:3), 9. FC Uzwil 2 1/0 (1:2), 10. FC Kirchberg 2 Grp. 1/0 (1:3), 11. FC Uznach 1 1/0 (0:2).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 00:14 Uhr.