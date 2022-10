3. Liga, Gruppe 2 Balzers beendet Niederlagenserie gegen Weesen Nach drei Niederlagen in Folge hat Balzers am Sonntag gegen Weesen einen Sieg feiern können. Das Team gewann zuhause 5:0. 30.10.2022, 23.47 Uhr

(chm)

Balzers ging in der 28. Minute 1:0 in Führung, als Perry Gamba ins eigene Tor traf. Noah Miler erhöhte in der 35. Minute zur 2:0-Führung für Balzers. Adrian Hoti baute in der 40. Minute die Führung für Balzers weiter aus (3:0).

Balzers erhöhte in der 71. Minute seine Führung durch Mohammed Hachem Ouanes weiter auf 4:0. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Gebril Hassan in der 81. Minute, als er für Balzers zum 5:0 traf.

Bei Weesen sah Tuncer Niederberger (41.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Tuncer Niederberger (31.), Oliver Gutknecht (42.) und Jonah Gutknecht (69.). Balzers blieb ohne Karte.

Zahlreiche Gegentore sind für Weesen ein relativ häufiges Phänomen. Durchschnittlich muss die Defensive 5.8 Tore pro Partie hinnehmen (Rang 12).

Balzers machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um zwei Plätze und liegt neu mit 13 Punkten auf Rang 6. Balzers hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Balzers siegte zudem erstmals auswärts.

Auf Balzers wartet im nächsten Spiel das siebtplatzierte Team FC Rebstein 1, also der Tabellennachbar. Diese Begegnung findet am 6. November statt (14.30 Uhr, Birkenau, Rebstein).

Weesen verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Weesen muss bereits die zehnte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Viermal verlor Weesen zuhause und sechsmal auswärts.

Weesen trifft im nächsten Spiel in einem Heimspiel auf FC Uznach 1 (Platz 10). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Diese Begegnung findet am 6. November statt (10.00 Uhr, Moos, Weesen).

Telegramm: FC Balzers 2 - FC Weesen 2 5:0 (3:0) - Rheinau Balzers, Balzers – Tore: 28. Eigentor (Perry Gamba) 1:0.35. Noah Miler 2:0. 40. Adrian Hoti 3:0. 71. Mohammed Hachem Ouanes 4:0. 81. Gebril Hassan 5:0. – Balzers: Luca Vanoni, Furkan Alkun, Yannick Heeb, Rafael Grünenfelder, Benjamin Vogt, Dany Ferreira Eido, Noah Miler, Mike Almer, Adrian Hoti, Damiano Deflorin, Raphael Auer. – Weesen: Elia Brunner, Perry Gamba, Tuncer Niederberger, Jan Büsser, Oliver Gutknecht, Ramadan Bektenov, Enrique Riccardi, Romano Böni, Nils Rieger, Robin Martinelli, Aleandro Norelli. – Verwarnungen: 31. Tuncer Niederberger, 42. Oliver Gutknecht, 69. Jonah Gutknecht – Ausschluss: 41. Tuncer Niederberger.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: Ostschweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 00:43 Uhr.

Neu auf diesem Portal für Regionalfussball-Fans: «11:11 – die Provinzkick-Show». Jetzt anschauen.