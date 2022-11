3. Liga, Gruppe 2 Bad Ragaz gewinnt klar gegen Flums Bad Ragaz behielt im Spiel gegen Flums am Samstag zuhause das bessere Ende für sich und siegte 6:2. 06.11.2022, 01.03 Uhr

In der zweiten Halbzeit erzielte Bad Ragaz über die Hälfte seiner Treffer, nämlich deren vier. Zur Halbzeitpause war das Team 2:0 in Führung gelegen.

Flums waren zwei Tore vergönnt, nämlich zum 1:2 (47. Minute) und zum 2:6 (75. Minute).

Die Torschützen für Bad Ragaz waren: Yuri Gomes do Nascimento, Salvatore Rauti, Noel Sprecher, Nando Thöny und Alessandro Hossmann. Ein Tor für Bad Ragaz war ein Eigentor des Gegners. Die Torschützen für Flums waren: Stefan Zeller und Andreas Nadig.

Im Spiel gab es total acht Karten. Flums kassierte fünf gelbe Karten. Gelbe Karten gab es bei Bad Ragaz für Yuri Gomes do Nascimento (33.), Nando Thöny (45.) und Vitor Antonio Monteiro Da Silva (80.).

Bad Ragaz schiesst am meisten Tore in seiner Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3.7 Mal pro Partie.

Bad Ragaz bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. Das Team liegt mit 27 Punkten auf Rang 2. Für Bad Ragaz ist es bereits der neunte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat fünfmal zuhause und viermal auswärts gewonnen.

Bad Ragaz spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Balzers 2 (Platz 6). Das Spiel findet am 25. März statt (15.30 Uhr, Ri).

Für Flums hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 16 Punkten auf Rang 5. Für Flums war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Für Flums geht es auswärts gegen FC Schmerikon 1 (Platz 9) weiter. Die Partie findet am 25. März statt (17.00 Uhr, Allmeind Schmerikon, Schmerikon).

Telegramm: FC Bad Ragaz 1 - FC Flums 1 6:2 (2:0) - Ri – Tore: 6. Yuri Gomes do Nascimento 1:0. 35. Eigentor (Roman Bartholet) 2:0.47. Andreas Nadig 2:1. 50. Noel Sprecher 3:1. 57. Nando Thöny 4:1. 68. Alessandro Hossmann 5:1. 71. Salvatore Rauti 6:1. 75. Stefan Zeller 6:2. – Bad Ragaz: Flurin Ambühl, Alessandro Hossmann, Anian Roffler, Manuel Horni, Sandro Kressig, Corvin Kühne, Noah Berry, Yuri Gomes do Nascimento, Vitor Antonio Monteiro Da Silva, Noel Sprecher, Nando Thöny. – Flums: Fatlind Aliji, Robin Novoa, Andreas Nadig, Roman Bartholet, Pascal Kurath, Sascha Bless, Valentino Zollino, Valon Aliji, Azem Sadiki, Stefan Zeller, Ignacio Novoa Rodriguez. – Verwarnungen: 33. Yuri Gomes do Nascimento, 39. Azem Sadiki, 45. Nando Thöny, 51. Valon Aliji, 66. Kevin Karisik, 78. Robin Novoa, 80. Vitor Antonio Monteiro Da Silva, 80. Ignacio Novoa Rodriguez.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

