3. Liga, Gruppe 2 - Bad Ragaz gewinnt deutlich gegen Balzers

'Ndrangheta Drei Jahre sass ein Thurgauer wegen Zugehörigkeit zur Mafia in Italien in Haft: «Er hatte nicht einmal falsch geparkt», sagt Valentin Landmann

Die Thurgauer Mafiosi sind zurück. Freigesprochen in allen Punkten. Sie sind wieder das, was sie vor der Verhaftung waren: unbescholtene Bürger. Doch wie findet man in den Schweizer Alltag zurück nach drei Jahren in einem italienischen Gefängnis? «Ein absoluter Albtraum», sagt Rechtsanwalt Valentin Landmann. Er hat einen jungen Familienvater vertreten.