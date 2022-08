3. Liga, Gruppe 2 Bad Ragaz bezwingt im ersten Spiel auswärts Balzers – Dreifach-Torschütze Nando Thöny Im ersten Spiel der neuen Saison gewinnt Bad Ragaz auswärts gegen Balzers 4:2. 23.08.2022, 23.03 Uhr

(chm)

Nando Thöny eröffnete in der 31. Minute das Skore, als er für Bad Ragaz das 1:0 markierte. In der 51. Minute traf Nando Thöny bereits wieder. Er erhöhte auf 2:0 für Bad Ragaz. Ein Eigentor (Marco Mühlebach) in der 62. Minute bedeutete den Anschlusstreffer für Balzers zum 1:2.

nochmals Nando Thöny sorgte in der 65. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Bad Ragaz. Marco Mühlebach baute in der 80. Minute die Führung für Bad Ragaz weiter aus (4:1). In der 86. Minute sorgte Adrian Hoti noch für Resultatkosmetik für Balzers. Er traf zum 2:4-Schlussstand.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Yannick Heeb von Balzers erhielt in der 65. Minute die gelbe Karte.

Bad Ragaz reiht sich nach dem Spiel auf Rang 4 ein. Bad Ragaz spielt zum nächsten Mal daheim gegen FC Uznach 1 (Platz 6). Das Spiel findet am 27. August statt (15.30 Uhr, Ri).

Nach dem ersten Spiel steht Balzers auf dem zehnten Rang. Balzers tritt im nächsten Spiel auf fremdem Terrain gegen das Spitzenteam von FC Flums 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am Donnerstag (25. August) statt (20.00 Uhr, Banau, Flums).

Telegramm: FC Balzers 2 - FC Bad Ragaz 1 2:4 (0:1) - Rheinau Balzers, Balzers – Tore: 31. Nando Thöny 0:1. 51. Nando Thöny 0:2. 62. Eigentor (Marco Mühlebach) 1:2.65. Nando Thöny 1:3. 80. Marco Mühlebach 1:4. 86. Adrian Hoti 2:4. – Balzers: Luca Vanoni, Yannick Heeb, Manuel Mikus, Rafael Grünenfelder, Philipp Oberer, Fatih Gündogdu, Benjamin Vogt, Noah Miler, Damiano Deflorin, Adrian Hoti, Sandro Wegmann. – Bad Ragaz: Mattia Meliti, Corvin Kühne, Anian Roffler, Yuri Gomes do Nascimento, Alessandro Hossmann, Vitor Antonio Monteiro Da Silva, Noah Berry, Marco Mühlebach, Noel Sprecher, Nando Thöny, Orlando Caluori. – Verwarnungen: 65. Yannick Heeb.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 22.08.2022 00:43 Uhr.