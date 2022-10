2. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für Vaduz gegen Mels Vaduz gewinnt am Sonntag auswärts gegen Mels 2:0. 30.10.2022, 23.32 Uhr

Vaduz entschied die Partie durch einen Doppelschlag: Zunächst war Endrit Leka in der 56. Minute erfolgreich, dann traf Simeon Weber zehn Minuten später zum 2:0.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Gelbe Karten gab es bei Vaduz für Jascha Müller (13.), Andrin Netzer (61.) und Severin Schlegel (94.). Bei Mels erhielten Pierin Gantenbein (23.), Ramon Gartmann (45.) und Luca Di Nita (48.) eine gelbe Karte.

In seiner Gruppe hat Vaduz den höchsten Tore-Schnitt pro Spiel. Die total 26 Tore in zehn Spielen bedeuten einen Schnitt von 2.6 Toren pro Match. In der Abwehr ist Vaduz sogar Leader: Kein Team kassiert weniger Tore. Total liess das Team 12 Tore in zehn Spielen zu. Das entspricht einem Durchschnitt von 1.2 Toren pro Spiel (Rang 1).

Mit dem Sieg hält Vaduz seine Position an der Tabellenspitze. Die Mannschaft steht nach zehn Spielen bei 22 Punkten. Für Vaduz ist es bereits der siebte Sieg der laufenden Saison. Das Team hat zweimal zuhause und fünfmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Vaduz ging unentschieden aus.

Vaduz spielt in der nächsten Partie zuhause gegen einen nominell schwächeren Gegner: FC Uzwil 2 (Rang 10). Zu diesem Spiel kommt es am 6. November (12.00 Uhr, Stadion Rheinpark, Vaduz).

Mit der Niederlage rückt Mels in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit 13 Punkten neu Platz 7. Mels hat bisher dreimal gewonnen, dreimal verloren und viermal unentschieden gespielt.

Mels spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Au-Berneck 05 1 (Platz 9). Zu diesem Spiel kommt es am 5. November (17.00 Uhr, Degern, Au).

Telegramm: FC Mels 1 - FC Vaduz 2 0:2 (0:0) - Tiergarten, Mels – Tore: 56. Endrit Leka 0:1. 66. Simeon Weber 0:2. – Mels: Claudio Dosch, Robin Marthy, Luca Di Nita, Lauro Gurzeler, Pierin Gantenbein, Ramon Gartmann, Manuel Willi, Daniel Lipovac, Veton Aliji, Pablo Müller, Luca Bleisch. – Vaduz: Gabriel Foser, Nebojsa Spasojevic, Alex Ybrah, Jascha Müller, Justin Seifert, Azan Rahimi, Jakob Lorenz, Simon Lüchinger, Noah Kling, Endrit Leka, Andrin Netzer. – Verwarnungen: 13. Jascha Müller, 23. Pierin Gantenbein, 45. Ramon Gartmann, 48. Luca Di Nita, 61. Andrin Netzer, 94. Severin Schlegel.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 31.10.2022 00:28 Uhr.

