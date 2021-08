2. Liga, Gruppe 1 Auswärtssieg für St. Margrethen gegen Ruggell zum Auftakt St. Margrethen beginnt die Saison mit einem Erfolgserlebnis: Gegen Ruggell setzt es auswärts einen 2:1-Sieg ab. 23.08.2021, 01.40 Uhr

(chm)

St. Margrethen lag ab der 20. Minute mit zwei Toren in Führung, nachdem Serkan Aktas (14. Minute) und Nurkan Ibrahimi getroffen hatten. Ruggell gelang in der 89. Minute durch Philippe Erne noch der Anschlusstreffer.

Gelbe Karten gab es bei St. Margrethen für Nurkan Ibrahimi (40.), Valdon Axhija (56.) und Serkan Aktas (92.). Gelbe Karten gab es bei Ruggell für Elias Quaderer (72.) und Lukas Büchel (80.).

St. Margrethen liegt nach Spiel 1 auf Rang 3. Für St. Margrethen geht es daheim gegen FC Au-Berneck 05 1 weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (17.00 Uhr, Rheinau St. Margrethen, St. Margrethen).

In der Tabelle steht Ruggell nach dem ersten Spiel auf Rang 10. Ruggell spielt zum nächsten Mal in einem Heimspiel gegen FC Vaduz 2. Zu diesem Spiel kommt es am 28. August (18.00 Uhr, Freizeitpark Widau, Ruggell).

Telegramm: FC Ruggell 1 - FC St. Margrethen 1 1:2 (0:2) - Freizeitpark Widau, Ruggell – Tore: 14. Serkan Aktas 0:1. 20. Nurkan Ibrahimi 0:2. 89. Philippe Erne 1:2. – Ruggell: Andrin Dietsche, Ramon Adejumo Jimoh, Ricard Micevski, Elias Quaderer, Nicolas Tschütscher, Helmar Andrade, Colin Haas, Martin Büchel, Philipp Ospelt, Philippe Erne, Constantin Marxer. – St.Margrethen: Teoman Dastan, Valdon Axhija, Besart Shoshi, Gentrit Rexhepi, Florent Imeri, Ernis Spahiu, Fatlum Aliu, Ahmet Cetinkaya, Salvatore Forgia, Serkan Aktas, Nurkan Ibrahimi. – Verwarnungen: 40. Nurkan Ibrahimi, 56. Valdon Axhija, 72. Elias Quaderer, 80. Lukas Büchel, 92. Serkan Aktas.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 1: FC Vaduz 2 - KF Dardania St. Gallen 1 1:1, FC Ems 1 - FC Abtwil-Engelburg 1 3:0, FC Ruggell 1 - FC St. Margrethen 1 1:2

Tabelle: 1. FC Mels 1 1 Spiel/3 Punkte (6:0). 2. FC Ems 1 1/3 (3:0), 3. FC St. Margrethen 1 1/3 (2:1), 4. FC Herisau 1 1/1 (2:2), 5. US Schluein Ilanz 1 1/1 (2:2), 6. FC Vaduz 2 1/1 (1:1), 7. KF Dardania St. Gallen 1 1/1 (1:1), 8. FC Montlingen 1 1/1 (0:0), 9. FC Au-Berneck 05 1 1/1 (0:0), 10. FC Ruggell 1 1/0 (1:2), 11. FC Abtwil-Engelburg 1 1/0 (0:3), 12. FC Winkeln SG 1 1/0 (0:6).

Mehr Details zum Spiel und zur 2. Liga, Gruppe 1 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 23.08.2021 01:36 Uhr.