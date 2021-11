2. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Bischofszell gegen Henau – David Henriques Lopes entscheidet Spiel Sieg für Bischofszell: Gegen Henau gewinnt das Team am Sonntag auswärts 1:0. 07.11.2021, 22.28 Uhr

(chm)

Die Entscheidung fiel in der ersten Halbzeit. Das 1:0 erzielte David Henriques Lopes in der 16. Minute.

Bei Bischofszell sah Antonio Macedo (34.) die rote Karte. Gelb erhielt Marko Vranic (93.). Bei Henau sah Markus Anderes (76.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Markus Anderes (19.) und Remo Dal Molin (81.).

In der Abwehr gehört Bischofszell zu den Besten: Im Schnitt lässt das Team 1.5 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach elf Spielen, in denen die Defensive 16 Tore hinnehmen musste (Rang 3).

Die Tabellensituation hat sich für Bischofszell nicht verändert. Mit 14 Punkten liegt das Team auf Rang 7. Bischofszell hat bisher viermal gewonnen, fünfmal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Die nächste Partie für Bischofszell steht nach der Winterpause in einem Heimspiel gegen FC Henau 1 (Platz 12) an. Zu diesem Spiel kommt es am 26. März (17.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Henau verharrt nach der Niederlage auf dem 12. Und damit letzten Platz. Für Henau war es bereits die zweite Niederlage in Serie. Henau verlor zudem erstmals zuhause.

Die nächste Partie für Henau steht nach der Winterpause in einem Auswärtsspiel gegen FC Bischofszell 1 (Platz 7) an. Das Spiel findet am 26. März statt (17.00 Uhr, Bruggfeld, Bischofszell).

Telegramm: FC Henau 1 - FC Bischofszell 1 0:1 (0:1) - Rüti, Henau – Tor: 16. David Henriques Lopes 0:1. – Henau: Timon Abbt, Remo Dal Molin, Claudio Schmidt, Markus Anderes, Patrick Meier, Cédric Löhrer, Manuel Bossart, Marvin Wiedemeier, Robin Holenstein, Florian Tobias Huber, Dario Regazzoni. – Bischo: Manuel Sutter, Florian Eggenberger, Pascal Alder, Reto Dähler, Lars Musa, David Henriques Lopes, Alessio Schnegg, Samuel Weber, Antonio Macedo, Thilo Knellwolf, Rinor Hiseni. – Verwarnungen: 19. Markus Anderes, 81. Remo Dal Molin, 93. Marko Vranic – Ausschlüsse: 34. Antonio Macedo, 76. Markus Anderes.

Alle Spiele des Tages in der 2. Liga, Gruppe 2: FC Henau 1 - FC Bischofszell 1 0:1, FC Sirnach 1 - FC Uzwil 2 0:2, FC Wattwil Bunt 1929 1 - SC Bronschhofen 1 2:0, FC Rapperswil-Jona 2 - FC Romanshorn 1 2:2, FC Schmerikon 1 - FC Steinach 1 1:2

Tabelle: 1. FC Rapperswil-Jona 2 11 Spiele/25 Punkte (37:18). 2. SC Bronschhofen 1 11/22 (22:13), 3. FC Romanshorn 1 11/19 (27:20), 4. FC Uzwil 2 11/18 (16:12), 5. FC Arbon 05 1 11/16 (21:20), 6. FC Steinach 1 11/15 (21:18), 7. FC Bischofszell 1 11/14 (18:16), 8. FC Wattwil Bunt 1929 1 11/12 (16:24), 9. FC Sirnach 1 11/11 (17:25), 10. FC Schmerikon 1 11/11 (16:19), 11. FC Linth 04 2 11/10 (16:27), 12. FC Henau 1 11/9 (16:31).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 07.11.2021 23:25 Uhr.