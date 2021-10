3. Liga, Gruppe 2 Auswärtssieg für Altstätten gegen Schaan Altstätten behielt im Spiel gegen Schaan am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 11.10.2021, 01.36 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Marco Oehri in der 21. Minute. Er traf für Schaan zum 1:0. Gleichstand stellte Simon Lichtenstern durch seinen Treffer für Altstätten in der 28. Minute her. Per Penalty traf Mergim Osmani in der 40. Minute zur 2:1-Führung für Altstätten.

Sahin Irisme sorgte in der 59. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (3:1) für Altstätten. Die 75. Minute brachte für Schaan den Anschlusstreffer zum 2:3. Erfolgreich war Marco Oehri. Mit dem 4:2 für Altstätten schoss Rafael Bucheli das letzte Tor der Partie.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Alexandar Ubavic von Schaan erhielt in der 86. Minute die gelbe Karte.

Altstätten hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Durchschnittlich trifft die Offensive 3 Mal pro Partie.

Mit dem Sieg rückt Altstätten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 16 Punkten auf Rang 2. Altstätten hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Altstätten geht es auswärts gegen FC Rüthi 1 (Platz 7) weiter. Die Partie findet am 16. Oktober statt (15.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Mit der Niederlage rückt Schaan in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit neun Punkten neu Platz 8. Schaan hat bisher dreimal gewonnen und viermal verloren.

Für Schaan geht es auswärts gegen USV Eschen/Mauren 2 (Platz 12) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 16. Oktober (18.30 Uhr, Sportpark Eschen, Eschen).

Telegramm: FC Schaan 1 - FC Altstätten 1 2:4 (1:2) - Rheinwiese, Schaan – Tore: 21. Marco Oehri 1:0. 28. Simon Lichtenstern 1:1. 40. Mergim Osmani (Penalty) 1:2.59. Sahin Irisme 1:3. 75. Marco Oehri 2:3. 94. Rafael Bucheli 2:4. – Schaan: Igor Migueis Da Graca, Maik Pereira de Moura, Furkan Bolat, Lucas Eberle, Haris Odobasic, Patrick Beck, Daniel Sobkova, Marco Oehri, Alexandar Ubavic, Fabio Quaderer, Matthias Quaderer. – Altstätten: Mirel Eugster, Loris Liiro Peluso, Simon Eugster, Damian Moser, Simon Lichtenstern, Noah Zünd, Manuel Stüdli, Kevin Steiger, Neil Eugster, Mergim Osmani, Sahin Irisme. – Verwarnungen: 86. Alexandar Ubavic.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 2: FC Widnau 2 - FC Rheineck 1 3:3, FC Schaan 1 - FC Altstätten 1 2:4

Tabelle: 1. FC Buchs 1 7 Spiele/19 Punkte (23:6). 2. FC Altstätten 1 7/16 (21:13), 3. FC Rebstein 1 7/14 (14:12), 4. FC Staad 1 7/13 (25:10), 5. FC Diepoldsau-Schmitter 1 7/13 (21:14), 6. FC Triesenberg 1 7/10 (13:13), 7. FC Rüthi 1 7/9 (13:20), 8. FC Schaan 1 7/9 (15:14), 9. FC Triesen 1 7/7 (17:23), 10. FC Widnau 2 7/4 (15:30), 11. FC Rheineck 1 7/4 (11:18), 12. USV Eschen/Mauren 2 7/3 (10:25).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 11.10.2021 01:32 Uhr.