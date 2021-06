3. Liga, Gruppe 3 Auswärtserfolg für Wittenbach gegen Brühl – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Wittenbach gewinnt am Sonntag auswärts gegen Brühl 3:1. 20.06.2021, 23.35 Uhr

(chm)

Den Auftakt machte Mirko Milic, der in der 19. Minute für Brühl zum 1:0 traf. In der 31. Minute traf Kelian Bieli für Wittenbach zum 1:1-Ausgleich. Der gleiche Kelian Bieli war auch gleich für den Führungstreffer zum 2:1 für Wittenbach verantwortlich. Er traf erneut in der 40. Spielminute. In der 91. Minute erhöhte Noel Brüschweiler auf 3:1 für Wittenbach.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Wittenbach kassierte vier gelbe Karten. Bei Brühl erhielten Mirko Milic (33.), Eric Hug (43.) und Sevalj Ljatifi (47.) eine gelbe Karte.

Mit dem Sieg rückt Wittenbach um einen Platz nach vorne. Mit 19 Punkten liegt das Team auf Rang 4. Für Wittenbach ist es der zweite Sieg in Serie.

Für Wittenbach geht es daheim gegen FC Besa 1 (Platz 8) weiter. Zu diesem Spiel kommt es am 27. Juni (16.00 Uhr, Grüntal Wittenbach, Wittenbach).

Nach der Niederlage büsst Brühl einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 19 Punkten auf Rang 5. Brühl hat bisher fünfmal gewonnen, einmal verloren und viermal unentschieden gespielt. Brühl verlor zudem erstmals zuhause.

Für Brühl geht es auswärts gegen FC Kreuzlingen 2 (Platz 7) weiter. Diese Begegnung findet am 27. Juni statt (16.00 Uhr, Hafenareal, Kreuzlingen).

Telegramm: SC Brühl 2 - FC Wittenbach 1 1:3 (1:2) - Paul – Tore: 19. Mirko Milic 1:0. 31. Kelian Bieli 1:1. 40. Kelian Bieli 1:2. 91. Noel Brüschweiler 1:3. – Brühl: Hussein Attifi, Mhatheenan Kanapathipillai, Blerim Adzijaj, Yanik Messmer, Gioele Dima, Mirko Milic, Uros Markovic, Cherito Javier Halter Mosquea, Joel Ammann, Raoul Djengue, Sevalj Ljatifi. – Wittenbach: Yves Oertle, Lukas Hungerbühler, Loris Flück, Pascal Keller, Adrian Breitenmoser, Moritz Angehrn, Kelian Bieli, Dominik Eisenhut, Ramon Mahr, Luca Brülisauer, Dario Räss. – Verwarnungen: 20. Kelian Bieli, 33. Mirko Milic, 34. Loris Flück, 43. Eric Hug, 47. Sevalj Ljatifi, 48. Adrian Breitenmoser, 58. Lukas Hungerbühler.

Alle Spiele des Tages in der 3. Liga, Gruppe 3: FC Tägerwilen 1 - FC Weinfelden-Bürglen 1 4:3, SC Brühl 2 - FC Wittenbach 1 1:3, FC Besa 1 - FC Neukirch-Egnach 1 5:1

Tabelle: 1. FC Henau 1 10 Spiele/24 Punkte (32:17). 2. FC Bischofszell 1 10/23 (26:17), 3. FC Tägerwilen 1 10/20 (38:19), 4. FC Wittenbach 1 10/19 (21:14), 5. SC Brühl 2 10/19 (26:18), 6. FC Zuzwil 1 10/16 (22:26), 7. FC Kreuzlingen 2 10/15 (21:17), 8. FC Besa 1 10/11 (21:21), 9. FC Neukirch-Egnach 1 10/7 (15:21), 10. FC Romanshorn 2 10/6 (12:31), 11. FC Weinfelden-Bürglen 1 10/5 (17:23), 12. FC Fortuna SG 1 10/4 (18:45).

Mehr Details zum Spiel und zur 3. Liga, Gruppe 3 finden Sie auf der Website des OFV.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 20.06.2021 23:32 Uhr.