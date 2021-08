4. Liga, Gruppe 6 Auswärtserfolg für Weinfelden-Bürglen gegen Zuzwil Weinfelden-Bürglen hat auch sein zweites Spiel für sich entschieden: Gegen Zuzwil setzt es auswärts ein 3:1 ab. 28.08.2021, 09.46 Uhr

(chm)

Lukas Gutmann eröffnete in der 9. Minute das Skore, als er für Zuzwil das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 31. Minute, als Joel Braun für Weinfelden-Bürglen traf. Tiago Alexandre Rosa Ferreira schoss Weinfelden-Bürglen in der 35. Minute zur 2:1-Führung. Den tormässigen Schlusspunkt setzte Joel Braun in der 74. Minute. Er traf zum 3:1 für Weinfelden-Bürglen.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Gelbe Karten gab es bei Zuzwil für Jan Fässler (67.) und Steven Jacobsen (72.). Eine einzige gelbe Karte gab es bei Weinfelden-Bürglen, Tiago Alexandre Rosa Ferreira (60.) kassierte sie.

Nach dem zweiten Spiel steht Weinfelden-Bürglen mit sechs Punkten auf dem zweiten Rang. Für Weinfelden-Bürglen geht es zuhause gegen AS Calcio Kreuzlingen 2 weiter. Das Spiel findet am 4. September statt (16.00 Uhr, Güttingersreuti, Weinfelden).

In der Tabelle steht Zuzwil nach dem zweiten Spiel auf Rang 5 (drei Punkte). Zuzwil trifft im nächsten Spiel auf fremdem Terrain auf das stark gestartete Team FC Niederwil 1. Die Partie findet am 4. September statt (17.00 Uhr, Schule Niederwil, Niederwil).

Telegramm: FC Zuzwil 2 - FC Weinfelden-Bürglen 1a 1:3 (1:2) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 9. Lukas Gutmann 1:0. 31. Joel Braun 1:1. 35. Tiago Alexandre Rosa Ferreira 1:2. 74. Joel Braun 1:3. – Zuzwil: Etienne Jung, Lukas Gutmann, Steven Jacobsen, Alexander Frick, Jan Grau, Ronald Downer, Philipp Egli, Leandro Eichholzer, Ciro Maione, Sven Benz, Michael Baltensperger. – WeinfeldenBuerglen: Robin Keller, Jan Eschenmoser, Jelle Erni, Joel Braun, Marco Racaniello, Tiago Alexandre Rosa Ferreira, Levin Alder, Fabian Wick, Devris Saygili, Domenik Fröhli, Dylan Huber. – Verwarnungen: 60. Tiago Alexandre Rosa Ferreira, 67. Jan Fässler, 72. Steven Jacobsen.

Alle Spiele des Tages in der 4. Liga, Gruppe 6: FC Zuzwil 2 - FC Weinfelden-Bürglen 1a 1:3, FC Bischofszell 2 - FC Niederwil 1 1:4

Tabelle: 1. FC Niederwil 1 2 Spiele/6 Punkte (15:1). 2. FC Weinfelden-Bürglen 1a 2/6 (8:1), 3. SC Berg 1 1/3 (4:1), 4. FC Amriswil 2 1/3 (4:2), 5. FC Zuzwil 2 2/3 (3:4), 6. FC KS-Sulgen 1 1/0 (0:11), 7. FC Henau 2 1/0 (1:4), 8. FC Uzwil 3a 1/0 (1:2), 9. AS Calcio Kreuzlingen 2 1/0 (2:4), 10. FC Bischofszell 2 2/0 (1:9).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 28.08.2021 09:43 Uhr.