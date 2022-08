4. Liga, Gruppe 3 - Auswärtserfolg für Vaduz gegen Altstätten im ersten Spiel – Igor Manojlovic entscheidet Spiel

Reportage Wolfsriss auf der Schafalp: Mit einem Wildhüter auf Streifzug durch das Taminatal

Der Wolf ist in der Ostschweiz auf dem Vormarsch: Im Kanton St.Gallen fielen ihm bereits 16 Schafe, 15 Ziegen und vor zwei Wochen auch ein Rind zum Opfer. Der St.Galler Wildhüter Rolf Wildhaber ist jeweils der Erste am Tatort. Sowie diese Woche auf der Schafalp Halde in Flums.