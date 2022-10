3. Liga, Gruppe 2 Auswärtserfolg für Sargans gegen Uznach Sieg für Sargans: Gegen Uznach gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:2. 02.10.2022, 14.22 Uhr

Das Skore eröffnete Jan Kuster in der 15. Minute. Er traf für Uznach zum 1:0. Durch Penalty kam es in der 33. Minute zum Ausgleich für Sargans. Rahulan Sivalingam verwandelte erfolgreich. Kevin Willi traf in der 47. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Sargans.

Der Ausgleich für Uznach fiel in der 75. Minute (Roy Raviruban). Sven Mathis schoss Sargans in der 79. Minute zur 3:2-Führung. Das letzte Tor der Partie fiel in der 82. Minute, als Manuel Mullis die Führung für Sargans auf 4:2 erhöhte.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Sargans, Raphael Schaufelberger (40.) kassierte sie. Die einzige gelbe Karte bei Uznach erhielt: Claudio Bernet (73.)

Mit dem Sieg rückt Sargans um einen Platz nach vorne. 13 Punkte bedeuten Rang 3. Sargans hat bisher viermal gewonnen, einmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Sargans geht es zuhause gegen FC Schmerikon 1 (Platz 8) weiter. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (16.00 Uhr, Sportanlage Riet, Sargans).

Mit der Niederlage rückt Uznach in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit vier Punkten neu Platz 10. Uznach hat bisher einmal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Uznach geht es auswärts gegen FC Rüthi 1 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 9. Oktober statt (14.00 Uhr, Rheinblick, Rüthi).

Telegramm: FC Uznach 1 - FC Sargans 1 2:4 (1:1) - Benknerstrasse, Uznach – Tore: 15. Jan Kuster 1:0. 33. Rahulan Sivalingam (Penalty) 1:1.47. Kevin Willi 1:2. 75. Roy Raviruban 2:2. 79. Sven Mathis 2:3. 82. Manuel Mullis 2:4. – Uznach: Lukas Fritschi, Claudio Bernet, Meris Fakikj, Denys Magno, Jan Kuster, Remzi Junuzi, Sebastian Kemp, Philipp Steiner, Morris Scherz, Roy Raviruban, Andrin Widmer. – Sargans: Sandro Walser, Raphael Schaufelberger, Sven Mathis, Benjamin Weber, Fabian Schai, Marco Walser, Kevin Bigger, Kevin Willi, Rahulan Sivalingam, Marco Giordano, Magnus Hofmann. – Verwarnungen: 40. Raphael Schaufelberger, 73. Claudio Bernet.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 2:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 02.10.2022 14:18 Uhr.

