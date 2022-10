4. Liga, Gruppe 4 Auswärtserfolg für Rorschacherberg gegen Rebstein Sieg für Rorschacherberg: Gegen Rebstein gewinnt das Team am Samstag auswärts 4:2. 24.10.2022, 15.19 Uhr

Mehmet Uzgur eröffnete in der 14. Minute das Skore, als er für Rorschacherberg das 1:0 markierte. Gleichstand (1:1) hiess es wieder in der 30. Minute, als Bekim Asipi für Rebstein traf. Bekim Asipi war auch gleich für die 2:1-Führung (42. Minute) für Rebstein verantwortlich.

Durch Penalty kam es in der 45. Minute zum Ausgleich für Rorschacherberg. Donat Egger verwandelte erfolgreich. Anton Lleshi brachte Rorschacherberg 3:2 in Führung (51. Minute). Den tormässigen Schlusspunkt setzte Donat Egger in der 92. Minute. Er traf zum 4:2 für Rorschacherberg.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Die einzige gelbe Karte bei Rorschacherberg erhielt: Patrick Palma Marques (95.) eine einzige gelbe Karte gab es bei Rebstein, Johannes Granzin (1.) kassierte sie.

Die Abwehr von Rebstein kassiert nicht selten viele Gegentore. Das Team kassiert im Schnitt 3.2 Tore pro Partie (Rang 8).

Die Tabellensituation hat sich für Rorschacherberg nicht verändert. Elf Punkte bedeuten Rang 6. Rorschacherberg hat bisher dreimal gewonnen, zweimal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Rorschacherberg tritt im nächsten Spiel daheim gegen das Spitzenteam von FC Rorschach-Goldach 17 2 an, das derzeit auf Platz 2 liegt. Diese Begegnung findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, MZA Rorschacherberg, Rorschacherberg).

Für Rebstein hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit einem Punkt auf Rang 8. Für Rebstein ist es bereits die sechste Niederlage der laufenden Saison. Ein Spiel von Rebstein ging unentschieden aus.

Rebstein trifft im nächsten Spiel auswärts auf FC Altstätten 2b (Platz 9). Die Teams tragen ein Kellerduell aus. Zu diesem Spiel kommt es am 29. Oktober (17.00 Uhr, Grüntal Altstätten, Altstätten).

Telegramm: FC Rebstein 2b - FC Rorschacherberg 1 2:4 (2:2) - Birkenau, Rebstein – Tore: 14. Mehmet Uzgur 0:1. 30. Bekim Asipi 1:1. 42. Bekim Asipi 2:1. 45. Donat Egger (Penalty) 2:2.51. Anton Lleshi 2:3. 92. Donat Egger 2:4. – Rebstein: Stefan Eggenberger, Johannes Granzin, Sandro Schlegel, Lucas Bister, Cem Kocabas, Marc Oehler, Daniel Bürki, Fatlum Memisi, Urs Breitenmoser, Mike Jenny, Bekim Asipi. – Rorschacherberg: Dario Leasi, Michel Rothermann, Christoph Thurnherr, Patrick Palma Marques, Adrien Carrel, Aykut Sinici, Bruno Patrick Gonçalves Sousa, Cédric Carrel, Donat Egger, Mehmet Uzgur, Anton Lleshi. – Verwarnungen: 1. Johannes Granzin, 95. Patrick Palma Marques.

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

