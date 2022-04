Frauen 2. Liga Auswärtserfolg für Romanshorn gegen Ebnat-Kappel – Gülsah Ayse Demircan entscheidet Spiel Romanshorn gewinnt am Samstag auswärts gegen Ebnat-Kappel 2:1. 24.04.2022, 09.02 Uhr

(chm)

Der Siegtreffer für Romanshorn gelang Gülsah Ayse Demircan in der 80. Minute. In der 3. Minute hatte Carina Vanessa Guerreiro Viriato Romanshorn in Führung gebracht. Der Ausgleich für Ebnat-Kappel fiel in der 49. Minute durch Leoni Braun.

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Noemi Strasser von Ebnat-Kappel erhielt in der 29. Minute die gelbe Karte.

Die Tabellensituation hat sich für Romanshorn nicht verändert. Das Team liegt mit 21 Punkten auf Rang 5. Für Romanshorn ist es der zweite Sieg in Serie.

Auf Romanshorn wartet im nächsten Spiel das viertplatzierte Team FC Triesen 1 Grp., also der Tabellennachbar. Zu diesem Spiel kommt es am 30. April (19.15 Uhr, Weitenzelg, Romanshorn).

Für Ebnat-Kappel hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit zwölf Punkten auf Rang 8. Ebnat-Kappel hat bisher dreimal gewonnen, siebenmal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Ebnat-Kappel spielt zum nächsten Mal zuhause gegen FC Bütschwil 1 Grp. (Platz 6). Die Partie findet am Donnerstag (28. April) statt (20.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Telegramm: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Romanshorn 1 1:2 (0:1) - Untersand, Ebnat – Tore: 3. Carina Vanessa Guerreiro Viriato 0:1. 49. Leoni Braun 1:1. 80. Gülsah Ayse Demircan 1:2. – Ebnatkappel: Noemi Strasser, Lara Gabathuler, Anja Forrer, Leandra Aerne, Flavia Cemin, Sina Tschumper, Olivia Castelberg, Flavia Schaufelberger, Dionne Kauf, Leoni Braun, Selin Roth. – Romanshorn: Karin Raymann, Jacqueline Germann, Noemi Locher, Julia Ottenburg, Nina Manser, Luana Pfomann, Gülsah Ayse Demircan, Nadine Lang, Franziska Sallmann, Adela Gibasová, Carina Vanessa Guerreiro Viriato. – Verwarnungen: 29. Noemi Strasser.

Alle Spiele dieser Woche in der Frauen 2. Liga:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

