4. Liga, Gruppe 6 Auswärtserfolg für Pfyn gegen Steckborn Pfyn behielt im Spiel gegen Steckborn am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 3:1. 11.09.2022, 14.58 Uhr

Pfyn ging in der 1. Spielminute durch Nico Marthaler in Führung, ehe Steckborn in der 6. Minute (Giuseppe Silecchia) der Ausgleich gelang. Dominik Rietmann traf in der 44. Minute. Es war die Führung zum 2:1 für Pfyn. In der 92. Minute sorgte Remo Bertschinger für den Schlusspunkt: er traf zum 3:1 für Pfyn.

Im Spiel gab es total sieben Karten. Bei Steckborn sah Bashkim Imeri (94.) die rote Karte. Gelbe Karten sahen zudem Bashkim Imeri (38.) und Elija Razzano (71.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Pfyn.

Pfyn spielte in der Abwehr bisher immer grundsolide: Durchschnittlich lässt das Team nur 0.3 Treffer zu pro Spiel. Statistisch gesehen hat das Team sogar die beste Defensive der Gruppe. Die Offensive belegt mit 6 geschossenen Toren Rang 5.

Pfyn verbessert sich in der Tabelle von Rang 5 auf 3. Das Team hat sieben Punkte. Für Pfyn ist es bereits der zweite Sieg der laufenden Saison. Das Team hat einmal zuhause und einmal auswärts gewonnen. Ein Spiel von Pfyn ging unentschieden aus. Pfyn konnte zudem seinen ersten Heimsieg feiern.

Als nächstes trifft Pfyn auf fremdem Terrain mit AS Calcio Kreuzlingen 2 (Rang 9) auf ein schlechterklassiertes Team. Die Partie findet am 17. September statt (18.30 Uhr, Döbeli, Kreuzlingen).

In der Tabelle liegt Steckborn weiterhin auf Rang 10. Das Team hat null Punkte. Steckborn muss bereits die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Das Team hat noch nie gewonnen. Zweimal verlor Steckborn zuhause und einmal auswärts.

Für Steckborn geht es auswärts gegen FC Wängi 2 (Platz 5) weiter. Diese Begegnung findet am 17. September statt (17.00 Uhr, Grosswies, Wängi).

Telegramm: FC Steckborn 1 - FC Pfyn 1 1:3 (1:2) - Emmig, Steckborn – Tore: 1. Nico Marthaler 0:1. 6. Giuseppe Silecchia 1:1. 44. Dominik Rietmann 1:2. 92. Remo Bertschinger 1:3. – Steckborn: David Tcholokava, Maurice Fehlmann, Bashkim Imeri, Andrea Weber, Robin Tobler, Florin Rusu, Simeon Rüedi, Ciaran Concannon, Joël Razzano, Giuseppe Silecchia, Elija Razzano. – Pfyn: Joël Leemann, Nico Marthaler, Daniel Frei, Matthias Blum, Remo Schneider, Lucas Ayala Campos, Jason Depeder, Stefan Marolf, Dino Wettach, Dominik Rietmann, Anastasio Conte. – Verwarnungen: 38. Bashkim Imeri, 41. Dominik Rietmann, 67. Linus Beerli, 71. Elija Razzano, 73. Hazbi Osmani, 88. Daniel Frei – Ausschluss: 94. Bashkim Imeri.

