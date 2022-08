2. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Mels gegen Flawil Mels siegt auswärts 3:1 gegen Flawil im zweiten Spiel der Saison. 29.08.2022, 00.13 Uhr

(chm)

Das erste Tor der Partie fiel für Mels: Pablo Müller brachte seine Mannschaft in der 52. Minute 1:0 in Führung. Marco Kohler sorgte in der 88. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Mels. Mels erhöhte in der 90. Minute seine Führung durch Pablo Müller weiter auf 3:0. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Simon Obrist in der 94. Minute für Flawil auf 1:3.

Im Spiel gab es total sechs Karten. Bei Flawil sah David Obrist (76.) die rote Karte. Gelb erhielt Lukas Wein (85.). Vier gelbe Karten zeigte der Schiedsrichter Spielern von Mels.

Mels liegt nach Spiel 2 auf Rang 2. Im nächsten Spiel trifft Mels in einem Heimspiel auf einen auf dem Papier schlechteren Gegner, nämlich auf das zwölftplatzierte FC Herisau 1. Das Spiel findet am 2. September statt (20.00 Uhr, Tiergarten, Mels).

Nach dem zweiten Spiel steht Flawil auf dem sechsten Rang. Flawil spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Uzwil 2 (Platz 10). Das Spiel findet am 3. September statt (19.15 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Flawil 1 - FC Mels 1 1:3 (0:0) - Schützenwiese, Flawil – Tore: 52. Pablo Müller 0:1. 88. Marco Kohler 0:2. 90. Pablo Müller 0:3. 94. Simon Obrist 1:3. – Flawil: Remo Wagner, Lukas Wein, Marco Di Nunzio, Valdrin Edipi, Esmer Hajrovic, Leandro Perlaska, Andrin Holenstein, Mirco Oertig, Sukri Ferati, Simon Obrist, Dusan Vasic. – Mels: Samuel Müller, Robin Marthy, Lauro Gurzeler, Thomas Starcevic, Luca Di Nita, Ramon Gartmann, Manuel Willi, Veton Aliji, Luca Bleisch, Marco Kohler, Pablo Müller. – Verwarnungen: 57. Luca Bleisch, 67. Robin Marthy, 74. Samuel Prisset, 78. Pablo Müller, 85. Lukas Wein – Ausschluss: 76. David Obrist.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Tabelle

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

Zurück zur regionalen Übersicht: St. Gallen/Gossau/Rorschach, Thurgau, Wil, Toggenburg, Appenzellerland, Werdenberg/Obertoggenburg oder Rheintal.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 29.08.2022 00:09 Uhr.