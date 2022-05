2. Liga, Gruppe 1 Auswärtserfolg für Herisau gegen Au-Berneck 05 – Alburon Dautaj mit Last-Minute-Treffer Herisau gewinnt am Samstag auswärts gegen Au-Berneck 05 3:2. 01.05.2022, 13.33 Uhr

Die Entscheidung im Spiel fiel erst in der Schlussphase, als Herisau das 3:2 gelang. Verantwortlich für den Siegtreffer in der 92. Minute war Alburon Dautaj.

Joel Ehrbar hatte davor in der 28. Minute zum 1:0 für Herisau getroffen. Joel Ehrbar war es auch, der in der 46. Minute Herisau weiter in Führung brachte. Sein zweiter Treffer in Folge bedeutete das 2:0. Der Anschlusstreffer für Au-Berneck 05 zum 1:2 kam in der 50. Minute. Verantwortlich dafür war Giuliano Lamorte. Au-Berneck 05 glich in der 75. Minute durch Endrit Bekjiri aus.

Im Spiel gab es total acht Karten. Bei Herisau gab es vier gelbe Karten. Au-Berneck 05 kassierte vier gelbe Karten.

Dass Herisau viele Tore schiesst, kommt häufig vor. In seinen 16 Spielen hat Herisau durchschnittlich 3.1 Treffer pro Partie erzielt. Das Team hat die beste Offensive der Gruppe. Die Verteidigung belegt Rang 4 mit durchschnittlich 1.8 zugelassenen Toren pro Spiel.

Herisau rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Das Team liegt mit 29 Punkten auf Rang 3. Herisau hat bisher achtmal gewonnen, dreimal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Herisau tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Mels 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Das Spiel findet am 7. Mai statt (18.00 Uhr, Ebnet Herisau, Herisau).

Nach der Niederlage büsst Au-Berneck 05 einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 17 Punkten auf Rang 9. Für Au-Berneck 05 war es bereits die zweite Niederlage in Serie.

Au-Berneck 05 spielt zum nächsten Mal auswärts gegen FC Abtwil-Engelburg 1 (Platz 5). Die Partie findet am 8. Mai statt (15.00 Uhr, Spiserwies, Abtwil).

Telegramm: FC Au-Berneck 05 1 - FC Herisau 1 2:3 (0:2) - Degern, Au – Tore: 28. Joel Ehrbar 0:1. 46. Joel Ehrbar 0:2. 50. Giuliano Lamorte 1:2. 75. Endrit Bekjiri 2:2. 92. Alburon Dautaj 2:3. – Au-Berneck 05: Joel Eugster, Carlo Lamorte, Endrit Bekjiri, Fabian Dierauer, Jaro Böhrer, Daniele Varano, Mario Zivic, Giuliano Lamorte, Jetmir Lakna, Flamur Bojaxhi, Gabriele Lamorte. – Herisau: Pascal Grubenmann, Alburon Dautaj, Marko Susic, Nikola Gavrilovic, Danso Ruben Djana Casado, Diogo Gomes Goncalves, Joël Kurzbauer, Cristian Tolino, Joel Ehrbar, Marvin Müller, David Bischof. – Verwarnungen: 37. Daniele Varano, 54. Alburon Dautaj, 55. Roman Hafner, 66. Marko Susic, 74. Joël Kurzbauer, 77. Jaro Böhrer, 89. Giuliano Lamorte, 90. Domenico Troccoli.

Alle Spiele dieser Woche in der 2. Liga, Gruppe 1:

Tabelle

