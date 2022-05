4. Liga, Gruppe 7 Auswärtserfolg für Ebnat-Kappel gegen Frauenfeld – Frauenfeld verliert nach sechs Siegen Frauenfeld lag gegen Ebnat-Kappel deutlich vorne, nämlich 3:0 (17. Minute) - und verlor dennoch. Ebnat-Kappel feiert einen 6:4-Auswärtssieg. 15.05.2022, 15.54 Uhr

In der 17. Minute erhöhte Frauenfeld seine Führung auf 3:0. Doch ab der 21. Minute setzte Ebnat-Kappel zur Wende an, als Simon Götte zum 1:3 traf. Das Team verwandelte den Rückstand in einen Sieg dank Toren von Simon Götte (21.), Nils Hug (34.), Linus Diener (55., 81.) und Marco Giger (74., 85.).

Im Spiel gab es nur eine einzige Karte: Basil Güttinger von Ebnat-Kappel erhielt in der 78. Minute die gelbe Karte.

In der Abwehr gehört Ebnat-Kappel zu den Besten: Das Team kassiert im Schnitt 1.1 Tore pro Partie (Rang 2).

Ebnat-Kappel bleibt in der Tabelle am gleichen Ort. 24 Punkte bedeuten Rang 3. Ebnat-Kappel hat bisher siebenmal gewonnen, dreimal verloren und dreimal unentschieden gespielt.

Für Ebnat-Kappel geht es zuhause gegen FC Wängi 2 (Platz 8) weiter. Die Partie findet am 21. Mai statt (18.00 Uhr, Untersand, Ebnat).

Nach der Niederlage büsst Frauenfeld einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit 21 Punkten auf Rang 5. Nach sechs Siegen in Serie verliert Frauenfeld erstmals wieder.

Frauenfeld tritt im nächsten Spiel zuhause gegen das Spitzenteam von FC Kirchberg 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Die Partie findet am 31. Mai statt (20.00 Uhr, Kleine Allmend, Frauenfeld).

Telegramm: FC Frauenfeld 3 - FC Ebnat-Kappel 1 4:6 (3:2) - Kleine Allmend, Frauenfeld – Tore: 2. Entoni Uka 1:0. 8. Elvis Kengji 2:0. 17. Kristian Uka 3:0. 21. Simon Götte 3:1. 34. Nils Hug 3:2. 55. Linus Diener 3:3. 57. Kristian Uka 4:3. 74. Marco Giger 4:4. 81. Linus Diener 4:5. 85. Marco Giger 4:6. – Frauenfeld: Alessandro Medugno, Loris Uka, David Nuaj, Fabian Berisha, Glorian Uka, Gabriel Gegaj, Besim Kadriu, Nikolla Gegaj, Entoni Uka, Kristian Uka, Elvis Kengji. – Ebnatkappel: Mario Rohner, Dominic Aerne, Basil Güttinger, Simon Götte, Valentin Lieberherr, Jonas Diener, Lukas Romer, Marlon Figaro, Marco Giger, Linus Diener, Nils Hug. – Verwarnungen: 78. Basil Güttinger.

