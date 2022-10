4. Liga, Gruppe 7 Auswärtserfolg für Bazenheid gegen Zuzwil Bazenheid behielt im Spiel gegen Zuzwil am Freitag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 5:3. 22.10.2022, 16.39 Uhr

(chm)

Das Skore eröffnete Marco Bischofberger in der 6. Minute. Er traf für Bazenheid zum 1:0. Andreas Scherrer sorgte in der 17. Spielminute für den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Bazenheid. Bazenheid baute in der 35. Minute die Führung für Bazenheid weiter aus: Torschütze war erneut Andreas Scherrer.

Bazenheid konnte die Führung in der 44. Spielminute weiter ausbauen, als Philipp Egli zum 4:0 ins eigene Gehäuse traf. Ramon Gämperli (60. Minute) liess Zuzwil auf 1:4 herankommen. In der 66. Minute verkleinerte Janik Zehnder den Rückstand von Zuzwil auf 2:4.

Bazenheid erhöhte in der 69. Minute seine Führung durch Argetim Beluli weiter auf 5:2. Argetim Beluli traf per Elfmeter. Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Fredrik Bolt in der 71. Minute für Zuzwil auf 3:5.

Bei Bazenheid erhielten Venhar Bejtulai (29.), Maik Bernhardsgrütter (39.) und Maik Scherrer (81.) eine gelbe Karte. Eine einzige gelbe Karte gab es bei Zuzwil, Janik Zehnder (85.) kassierte sie.

Zahlreiche Gegentore sind für Zuzwil ein relativ häufiges Phänomen. Im Schnitt lässt das Team 3.2 Tore pro Spiel zu. Das ist die Bilanz nach acht Spielen, in denen die Defensive 26 Tore hinnehmen musste (Rang 9).

Bazenheid machte dank dem Sieg einen Sprung in der Tabelle um drei Plätze und liegt neu mit zehn Punkten auf Rang 4. Bazenheid hat bisher dreimal gewonnen, viermal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Für Bazenheid geht es in einem Heimspiel gegen FC Henau 2 (Platz 6) weiter. Das Spiel findet am 27. Oktober statt (20.00 Uhr, Ifang, Bazenheid).

Nach der Niederlage büsst Zuzwil einen Platz in der Tabelle ein. Neu steht das Team mit neun Punkten auf Rang 7. Zuzwil hat bisher dreimal gewonnen und fünfmal verloren.

Für Zuzwil geht es auswärts gegen FC Uzwil 3 (Platz 5) weiter. Das Spiel findet am 29. Oktober statt (17.00 Uhr, Rüti, Henau).

Telegramm: FC Zuzwil 2 - FC Bazenheid 2 3:5 (0:4) - Gemeindesportplatz Zuzwil, Zuzwil – Tore: 6. Marco Bischofberger 0:1. 17. Andreas Scherrer 0:2. 35. Andreas Scherrer 0:3. 44. Eigentor (Philipp Egli) 0:4.60. Ramon Gämperli 1:4. 66. Janik Zehnder 2:4. 69. Argetim Beluli (Penalty) 2:5.71. Fredrik Bolt 3:5. – Zuzwil: Etienne Jung, Ramon Gämperli, Lukas Gutmann, Steven Jacobsen, Mario Flammer, Janik Zehnder, Philipp Egli, Keanu Isenring, Joel Breu, Leandro Eichholzer, Jan Fässler. – Bazenheid: Jérémie Cadalbert, Mike Kolwe, Maik Scherrer, Artan Beluli, Marco Bischofberger, Andrin Holenstein, Raphael Koch, Andreas Scherrer, Maik Bernhardsgrütter, Argetim Beluli, Venhar Bejtulai. – Verwarnungen: 29. Venhar Bejtulai, 39. Maik Bernhardsgrütter, 81. Maik Scherrer, 85. Janik Zehnder.

Alle Spiele dieser Woche in der 4. Liga, Gruppe 7:

Tabelle

