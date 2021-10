Frauen 2. Liga Auswärtserfolg für Au-Berneck gegen Rapperswil-Jona – Teams tauschen Plätze in der Tabelle Au-Berneck behielt im Spiel gegen Rapperswil-Jona am Sonntag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 0:1. 24.10.2021, 17.42 Uhr

(chm)

Zunächst musste Au-Berneck einen Rückstand hinnehmen: In der 7. Minute traf Anina Eicher für Rapperswil-Jona zum 0:0. Durch zwei Tore innerhalb von drei Minuten schaffte Au-Berneck aber die Wende. Jennifer Fankhauser schoss in der 72. Minute den Ausgleich, in der 75. Minute erzielte Lara Pizzingrilli den Siegtreffer.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Eine Verwarnung gab es für Rapperswil-Jona, nämlich für Alessia Pignataro (35.). Für Au-Berneck gab es keine Karte.

Au-Berneck rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Acht Punkte bedeuten Rang 9. Au-Berneck hat bisher zweimal gewonnen, viermal verloren und zweimal unentschieden gespielt.

Au-Berneck tritt im nächsten Spiel in einem Heimspiel gegen das Spitzenteam von FC Thusis - Cazis 1 an, das derzeit auf Platz 1 liegt. Diese Begegnung findet am 31. Oktober statt (11.00 Uhr, Oberdorf, Berneck).

Mit der Niederlage rückt Rapperswil-Jona in der Tabelle einen Platz nach hinten. Das Team belegt mit fünf Punkten neu Platz 10. Für Rapperswil-Jona ist es bereits die fünfte Niederlage der laufenden Saison. Zwei Spiele von Rapperswil-Jona gingen unentschieden aus.

Rapperswil-Jona spielt zum nächsten Mal in einem Auswärtsspiel gegen FC Bütschwil 1 Grp. (Platz 6). Die Partie findet am 31. Oktober statt (11.30 Uhr, Breite Bütschwil, Bütschwil).

Telegramm: FC Rapperswil-Jona 2 - FC Au-Berneck 05 1 1:2 (0:0) - Grünfeld, Jona – Tore: 7. Anina Eicher 0:0. 72. Jennifer Fankhauser 1:0. 75. Lara Pizzingrilli 1:0. – Rapperswil-Jona: Kyra Blust, Valeria Vitale, Luana Ammann, Laura Marchionna, Aurora De Col, Sari Bürer, Sandra Ortner, Alessia Pignataro, Débora Piceci, Saskia Holwerda, Kaja Widmer. – Au-Berneck: Katharina Fröhle, Claudia Heeb, Lara Pizzingrilli, Manuela Frei, Thi Xao La Le, Fiona Indermaur, Elvira Rusch, Deborah Fanchini, Anina Eicher, Sonja Kutzer, Alexandra Mühlbauer. – Verwarnungen: 31. Claudia Heeb, 35. Alessia Pignataro, 89. Alexandra Mühlbauer.

Alle Spiele des Tages in der Frauen 2. Liga: FC Ebnat-Kappel 1 - FC Uzwil 1 0:2, FC Thusis - Cazis 1 - FC Linth-Schwanden 1 Grp. 8:0, FC Rapperswil-Jona 2 - FC Au-Berneck 05 1 1:2

Tabelle: 1. FC Thusis - Cazis 1 8 Spiele/19 Punkte (22:3). 2. FC Uzwil 1 8/18 (19:9), 3. FC Widnau 1 8/17 (25:8), 4. FC Triesen 1 Grp. 7/16 (14:11), 5. FC Romanshorn 1 9/14 (18:18), 6. FC Bütschwil 1 Grp. 8/11 (24:16), 7. FC Ems 1 Grp. 8/9 (13:24), 8. FC Ebnat-Kappel 1 8/8 (14:22), 9. FC Au-Berneck 05 1 8/8 (21:21), 10. FC Rapperswil-Jona 2 8/5 (5:11), 11. FC Linth-Schwanden 1 Grp. 8/0 (4:36).

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden. Datenstand: 24.10.2021 17:38 Uhr.