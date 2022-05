3. Liga, Gruppe 4 Auswärtserfolg für Aadorf gegen Wängi Aadorf behielt im Spiel gegen Wängi am Samstag auswärts das bessere Ende für sich und siegte 4:2. 08.05.2022, 09.50 Uhr

Mirco Meier eröffnete in der 37. Minute das Skore, als er für Aadorf das 1:0 markierte. Den Zwei-Tore-Vorsprung (2:0) für Aadorf stellte Michel Trigo in Minute 46 her. Mirco Meier baute in der 49. Minute die Führung für Aadorf weiter aus (3:0).

Gianluca Tedesco verkürzte in der 56. Minute den Rückstand von Wängi auf 1:3. Luca Gianforte baute in der 57. Minute die Führung für Aadorf weiter aus (4:1). Mit dem letzten Tor der Partie verkürzte Björn Queetz in der 64. Minute für Wängi auf 2:4.

Im Spiel gab es nur wenige Karten. Bei Wängi erhielten Massimo Tedesco (25.) und Dominic Holenstein (32.) eine gelbe Karte. Eine Verwarnung gab es für Aadorf, nämlich für Jeremias Dölger (15.).

Aadorf hat die drittbeste Torbilanz der Gruppe. Das Team schiesst im Schnitt 2.2 Tore pro Partie.

Aadorf rückt mit den drei Punkten um einen Platz nach vorne. Mit 22 Punkten liegt das Team auf Rang 6. Aadorf hat bisher siebenmal gewonnen, neunmal verloren und einmal unentschieden gespielt.

Im nächsten Spiel kriegt es Aadorf in einem Heimspiel mit einem Top-Team zu tun: Es wartet das zweitklassierte Team FC Tägerwilen 1. Das Spiel findet am 14. Mai statt (17.00 Uhr, Unterwiesen, Aadorf).

Für Wängi hat sich die Tabellensituation trotz der Niederlage nicht verändert. Das Team liegt unverändert mit 26 Punkten auf Rang 4. Wängi hat bisher siebenmal gewonnen, fünfmal verloren und fünfmal unentschieden gespielt.

Für Wängi geht es in einem Auswärtsspiel gegen FC Münchwilen 1 (Platz 7) weiter. Das Spiel findet am 17. Mai statt (20.00 Uhr, Waldegg, Münchwilen).

Telegramm: FC Wängi 1 - SC Aadorf 1 2:4 (0:1) - Grosswies, Wängi – Tore: 37. Mirco Meier 0:1. 46. Michel Trigo 0:2. 49. Mirco Meier 0:3. 56. Gianluca Tedesco 1:3. 57. Luca Gianforte 1:4. 64. Björn Queetz 2:4. – Waengi: Thierry Rusch, Bobby Rast, Dominic Holenstein, Matthias Tuchschmid, Gianluca Tedesco, Massimo Tedesco, Oliver Burgermeister, Simon Böhi, Samuel Keiser, Björn Queetz, Michael Schneider. – Aadorf: Federico Ognissanti, Tobias Fischbacher, Yanik Düring, Jeremias Dölger, Samuele Serafino, Luca Gianforte, Aleandro Serafino, Elias Moser, Josua Bühler, Mirco Meier, Jannic Baak. – Verwarnungen: 15. Jeremias Dölger, 25. Massimo Tedesco, 32. Dominic Holenstein.

Alle Spiele dieser Woche in der 3. Liga, Gruppe 4:

Tabelle

Mehr Details zum Spiel und zur Liga finden Sie auf der Seite des Ostschweizer Fussballverbands.

